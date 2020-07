Nous voici plongés au cœur du Japon médiéval où, depuis son plus jeune âge, Tomoe veut combattre et devenir une grande samouraï. Même si à l'époque, il est rare de rencontrer de grandes guerrières, elle est prête à tout pour accomplir son rêve et faire frémir de peur tous ses ennemis.

Direction le Japon, sur la merveilleuse île de Honshu, en plein milieu des montagnes, de quoi être absorbé par la beauté du paysage. Peut-être y ressentiras-tu, dans cette Odyssée, l'âme de Tomoe Gozen, l'une des plus grandes samouraï de tous les temps ! Car à cette époque, il faut savoir que les grandes guerrières, ce n'est pas chose courante. Oui et alors ?

Nous sommes aux premiers temps des samouraïs, dans les années 1100 et Tomoe rêve tous les jours de devenir samouraï. Elle aussi veut les honneurs et la gloire, commander une armée à elle toute seule. Elle s’entraîne tous les jours pour devenir la meilleure. Sur le champ de bataille, elle n'aura peur de rien, c'est une femme fascinante mais qui saura aussi être effrayante pour venir à bout de ses rêves. Il faut dire que lorsque son sabre vole dans les airs, c'est loin d'être anodin.

Aucun soldat ne lui arrive à la cheville. Elle seule sait dompter les chevaux les plus fougueux. Sans frémir, elle dévale les pentes les plus dangereuses et elle a la force d'un ours. Son chef de clan, Yoshinaka, lui fait entièrement confiance. Avec elle, il peut dormir sur ses deux oreilles.

Alors c'est parti, selle ton cheval, équipe-toi de ton armure de fer, arme-toi de ton sabre et de arc, fait ressortir l'âme de samouraï qui est en toi pour vivre cette si belle épopée. Tomoe Gozen est enfin prête est aussi. L'heure du grand combat a sonné !

La samouraï Tomoe Gozen (au milieu), Wada Yoshimori et Yamabuki, gravure sur bois (couleur), entre 1798-1861 © AFP / Artokoloro / Quint Lox / Aurimages

Bonus

Tomoe Gozen est extrêmement forte au tir à l'arc. Mais il y a une autre arme qu'elle maitrise à la perfection : le naginata. Il s'agit d'un grand bâton de bambou terminé par une lame acérée. Il permet de se lancer dans la bataille tout en gardant ses ennemis à distance… Vachement pratique, n'est-ce pas ?

L'équipe

Texte et narration : Laure Grandbesançon

Réalisation : Anne-Sophie Ladonne

Mixage : Julien Chabassut

Documentation : Frédéric Martin

Relecture : Julien Peltier

Julien Peltier

