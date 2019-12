En 1924, une femme pénètre, déguisée en mendiante, le visage couvert de cendres, dans Lhassa, la mystérieuse capitale du Tibet. Alexandra David-Néel est la première étrangère à entrer dans la ville interdite. Quels trésors la ville sacrée a pu révéler à ses yeux ? Qui ne voudrait pas le savoir ! L’aventurière a parcouru des milliers de kilomètres, exploré des terres lointaines : la Chine, l’Inde, le Japon, le Népal ou le Sri Lanka ! Elle a rencontré une vision d'un monde qui lui était inconnu, le bouddhisme !

Toute la vie d’Alexandra semble la mener vers la découverte de Lhassa. Jeune, elle est une fille indépendante, libre qui entend découvrir le monde de ses propres yeux. L’Asie l’attire. Elle devient bouddhiste et se lance dans ses premières aventures. Sa carrière de chanteuse d’Opéra l’emmène à travers l’Europe et la Méditerranée sur d’autres continents. Elle épouse un homme qui l’aime et la soutiendra dans ses entreprises. À 43 ans, sa décision est prise. Un voyage de 14 ans en Orient débute.

Alexandra a 56 ans. Elle se dit qu'il serait peut-être temps de rentrer mais elle sent un petit vent frais lui chatouiller les pieds. Ce vent vient des plus grandes montagnes du monde, du froid, de la neige, des hauts sommets de l'Himalaya. Il lui dit : ‘Viens Alexandra, viens nous rendre visite et marcher sur nos chemins !’ Ce petit vent, visiblement, connait bien l'exploratrice car voilà des mois qu'elle a un rêve : entrer dans Lhassa…

Alexandra David-Néel et son guide Yougden lors d’un de leurs voyages au Tibet, exposition au musée Guimet © Maxppp / Sylvestre

C’est un long voyage jusqu’aux sommets du monde, et Alexandra l’accomplit sans regarder en arrière. Elle est mue par son rêve et rien ne l’arrêtera, pas même l’interdit !

► Le podcast Odyssées est à télécharger sur iTunes ou via RSS, et disponible sur l’application mobile de France Inter.Vous y trouverez toutes les aventures imaginées et contées par Laure Grandbesançon

► Toutes les Odyssées de France Inter.

Équipe