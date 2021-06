Cette semaine l'utilité de la peur, la manière dont mangent les méduses, plusieurs clubs de foot dans des villes à l'étranger, l'origine du progrès, les mots cerf et clef qui se terminent par un f

Les p'tits bateaux : l'émission qui répond aux questions que les enfants se posent © Getty

A quoi ça sert d’avoir peur ? (Alice)

Réponse : Cynthia FLEURY, Philosophe et psychanalyste. Professeur au Conservatoire National des Arts et Métiers, titulaire de la chaire « Humanités et santé », et professeur associée à l’Ecole des Mines (PSL/Mines-Paristech)

Par où mangent les méduses ? (Eliott)

Réponse : Laurent CHAUVAUD, Directeur de recherche au CNRS.

Pourquoi à l’étranger beaucoup de grandes villes ont 2 clubs de foot et pas en France ? (Jean)

Réponse : Fabien ARCHAMBAULT, Historien.

D’où vient le progrès ? (Laura)

Réponse : Bernard STIEGLER, Philosophe. Enseignait à l’Université de Compiègne, à l’université de Brown aux Etats-Unis ainsi qu’à l’université de Nankin en Chine. Il dirigeait l’Institut de recherche et d’innovation(IRI) et présidait le groupe de réflexion philosophique Ars industrialis

Pourquoi « clef » et « cerf » se finissent par un « f » ? (Andréa)

Réponse : Pierre BERGOUNIOUX, Ecrivain et Enseignant. Agrégé de lettres modernes. Officier dans l’ordre des Arts et des lettres.

Programmation musicale : C. Tangana "Un Veneno"/Etienne Daho "le grand sommeil"

Coup de cœur de Noëlle : A voir, le documentaire Epicentro d'Hubert Sauper