Louis voudrait bien savoir ce qui arrive au fil des araignées. Lorsqu'elles le remontent, il semble se raccourcir. Que devient-il ? Les araignées fabriquent les fils de soie qui composent leurs toiles... Christine Rollard, "Madame Araignée", l'aranéologue du Muséum d’Histoire Naturelle, vous en dit plus...

Les araignées et leurs fils... © Getty / Kelly Sillaste

Lorsque les araignées remontent sur leur fil, celui-ci semble se raccourcir au fur et à mesure que l’araignée remonte. Que devient-il ? (Louis)

Réponse de Christine ROLLARD, surnommée "Madame Araignée", Arachnologue spécialisée dans l'étude des araignées en tant qu'aranéologue, biologiste, enseignante, Maître de conférences au Muséum National d’Histoire Naturelle de Paris.

Louis a tout à fait raison, il a fait une très bonne observation. Quand les araignées se laissent tomber le long d'un fil - on appelle ça un petit fil de rappel ou un fil de chute - au bout d'un moment, si un danger éventuel est passé ou si on avait cogné dans la toile et qu'elle s'est laissée tomber le long de son fil, elle remonte, elle reprend, la tête vers le haut, et elle remonte au fur à mesure sur ce fil.

Mais ce fil, elle l'avait accroché au derrière. Parce qu'en fait, les fils de soie sortent par des tubes qu'elles ont au bout de l'abdomen et qui permettent de produire cette soie. Mais elle a toujours le fil et remonte le long de ce fil qui, au fur et à mesure, fait une boucle. Et pour éviter que ça traîne, souvent, elle fait une pelote de soie.

Les araignées remontent le long de leur fil et font une pelote de fil de soie avec leurs pattes de devant. Parfois, elles remangent le fil, c'est leur apport en protéines !

Donc, quand elle remonte le long de son fil, elle fait une pelote de soie au fur et à mesure qu'elle remonte, avec les pattes de devant. Elle peut s'arrêter d'ailleurs pendant qu'elle remonte, et quand elle reprend, on peut voir effectivement ces petites pelotes de soie un peu blanchâtres.

Et quelquefois, que font les araignées, et certaines araignées à toile aussi ? Elles remangent leur fil. D'où le fait qu'on a l'impression que le fil rétrécit, parce que non seulement parfois elles font des pelotes, mais quelquefois elles remangent carrément le fil. Et ça leur fait aussi un apport énergétique après.

Certaines espèces à toile vont reconstruire leurs pièges tous les jours et remanger tous les fils de soie qu'elles avaient produits, pour justement capturer leurs proies. Elles font cela tous les jours, ce qui leur fait un apport de protéines avec la soie qu'elles avaient produites, plus les restes de proies qui quelquefois sont sur la toile. Et ça peut être très rapide !

Aller plus loin... sur la toile

▷ 📖 LIRE : Je n'ai plus peur des araignées de Christine Rollard, ouvrage co-écrit avec Abdelkader Mokeddem, psychologue, éditions Dunod.

▷📖 LIRE : "Quand sort la recluse", le roman policier de Fred Vargas, éditions Flammarion

Je voudrais savoir s’il reste des dinosaures ? (Lola)

Réponse de Gilles BŒUF, Professeur à la Sorbonne Université à Paris, Président du conseil scientifique de l’Agence Française pour la Biodiversité, ancien Président du Museum National d’Histoire Naturelle, Professeur invité au Collège de France.

Les dinosaures n'ont pas disparu ! Il en reste plein plein plein dans ton jardin, parce-que les oiseaux sont des dinosaures...

J’aimerais savoir ce qu’est le code d’honneur au Judo exactement ? (Olivier)

Réponse de Frédéric LECANU, Ancien judoka de l’équipe de France, Conseiller Technique de judo auprès de la Fédération Française de Judo.