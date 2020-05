Comment les hommes ont-ils inventé les pendules ? demandent Elsa et Vincent. Alphonse Allais disait : "Le tic-tac des horloges, on dirait des souris qui grignotent le temps ». Remontons le temps, de l'horloge à pendule à l'horloge mécanique, avec Bruno Jacomy, responsable des collections du Musée des Confluences.

Question d'horloge, question de temps... © Getty / Westend 61

Comment les hommes ont-ils inventé les pendules ?(Elsa) Comment a-t-on fait les pendules modernes et les pendules romaines ? (Vincent)

Réponse de Bruno Jacomy, responsable des collections du Musée des Confluences à Lyon.

"On va parler d'horloge parce que la pendule est une horloge particulière, mais très intéressante. Inventée au XVIIe siècle, c'est ChristiaanHuyghensqui s'aperçoit qu'un balancier - comme ceux des grandes horloges de campagne - est beaucoup plus précis que tout autre système, il crée la première horloge à pendule en 1657. A partir de ce moment-là, on va créer des horloges à pendule. Le balancier s'appelle le pendule qui deviendra après "des pendules".

Le principe est que tout système de mesure du temps a besoin d'une base de temps. C'est une pendule, ou un quartz aujourd'hui, mais c'est toujours quelque chose qui fait _tic tac_, si on veut, très régulièrement.

"Vincent parlait des pendules modernes et des pendules romaines. Évidemment, à l'époque, il n'y a pas tellement de pendules romaines. Mais il y a quand même des instruments à mesurer le temps, ce sont les sabliers ou les clepsydres : ce sont des horloges à eau, chacun peut en fabriquer une. On prend un verre en plastique, on fait un petit trou dans le fond, on le remplit d'eau et l'eau va s'écouler tout doucement. Il suffit de graduer, et on repère le temps de l'écoulement, c'est très simple. Cet instrument, où l'on voit le temps qui s'écoule, au sens propre, va être l'origine de tous les instruments et de l'horloge mécanique qui va apparaître sur les cathédrales au Moyen Âge.

Il y a trois grandes époques : les clepsydres à l'époque romaine, l'horloge mécanique au temps des cathédrales jusqu'à aujourd'hui (les réveils mécaniques existent encore aujourd'hui), et puis il y a l'arrivée de ce pendule qui va amener une précision beaucoup plus importante dans les horloges mécaniques.

Pour mesurer le temps, il y avait _le foliot_. C'est très simple, il suffit de prendre un bâton ou un stylo, de l'attacher par une ficelle au centre et de le faire tourner sur lui même. On voit qu'il s'enroule dans un sens, puis dans l'autre sens, et revenir. Il va se balancer, mais en tournant, c'est ce qu'il y a sur les horloges du Moyen Âge. Pour résumer : dans une horloge, on a le foliot ou balancier qui va nous donner la base de temps, une énergie qui va être un poids ou un ressort, et un affichage avec les aiguilles."

Pourquoi est-il important de ne pas se mettre à l’abri sous un arbre pendant un orage ?

Réponse de Raymond Piccoli, astrophysicien, directeur du laboratoire de recherche sur la foudre.

"Se mettre sous un arbre par temps d'orage est dangereux, aussi dangereux d'ailleurs que de se mettre à proximité ou sous un point élevé, puisque la foudre adore les points élevés. Les arbres sont des points qui sont régulièrement touchés parce qu'il y en a beaucoup, évidemment. Donc, je le déconseille fortement. C'est de la prévention."

Il y a encore des gens qui se mettent sous les arbres. Il faut vraiment dire que c'est dangereux et le crier très fort !

Il faut plutôt aller chercher un abri, un abri en dur, par exemple dans une voiture, en prenant quelques précautions quand même. Parce que la légende de la cage de Faraday ne s'applique qu'en partie. Sous un orage, il faut rejoindre un abri le plus rapidement possible. S'il n'y a pas d'abri, donner le moins de surface et de hauteur.

Pourquoi les escargots ont un sexe féminin et masculin ?

Réponse de Jean-Claude Bonnet, chercheur en héliciculture, il a créé et dirigé l’unité hélicicole de l’INRA.

"La saison des amours a lieu au printemps. Les escargots sont hermaphrodites, à la fois mâle et femelle. Dans le mucus, l'escargot va laisser une trace pour dire qu'il est prêt à s'accoupler, c'est un indicatif. Pendant la phase d'accouplement, juste avant de s'accoupler, l'escargot va sécréter un dard calcaire, un dard d'amour, et va piquer son partenaire. Ensuite, l'accouplement va avoir lieu et va durer de huit à douze heures.

Quand des escargots s'accouplent, on peut dire que ce sont deux mâles qui s'accouplent. Les deux orifices génitaux se relient en un appareil quasi unique. Ils vont échanger des spermatozoïdes qui vont être stockés dans une poche qui s'appelle un réceptacle séminal. Ensuite, ils vont changer de sexe, deviennent femelles et pondent des ovules qui seront fécondées au passage par les spermatozoïdes stockés.

La ponte intervient environ 15 à 20 jours après, mais c'est variable, dans un nid que l'escargot creuse dans la terre pendant des heures. La ponte elle-même dure de 12 à 48 heures. Les naissances débutent au terme de trois semaines, un mois et plus. Un escargot est capable de pondre son propre poids en œufs, j'ai observé un escargot de dix grammes qui pondait des œufs et la grappe en contenait 256 !

Mais quand l'escargot naît, il se débrouille tout seul, ses parents ne sont plus là ? Ah non, il ne va plus les revoir... Trop triste !"