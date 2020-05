Histoire de mots et de genre... féminin, masculin !

François voudrait savoir pourquoi certains noms masculins ont une terminaison en "-ée" ? Marie-Dominique PORÉE, Professeur de Français-Latin-Grec, démystifie les origines grecques et latines de ces terminaisons bizarres...

Pourquoi certains noms masculins, comme lycée, ont une terminaison en ée ? (François)

Réponse de Marie-Dominique PORÉE, Professeure agrégée de grammaire, enseigne le français, le latin et le grec.

La désinence du féminin, c'est bien un " e ", c'est la marque du féminin, mais il y a des mots en " e " qui ne sont pas féminins, comme le "sable" qui est masculin.

En général, les mots qui se terminent en "-ée" sont du genre féminin, par exemple : allée, année, armée, cheminée, dictée, fusée, idée.

Inversement, une trentaine de noms se terminant en "-ée ", le plus souvent d'usage peu courant, sont masculins : "hyménée, musée, gynécée, coryphée, prytanée, spondée, empyrée, protée..." mais aussi "Lycée, caducée, apogée, élysée, macchabée, mausolée, musée, pygmée, trophée...".

La règle pour tous ces mots-là, c'est qu'ils viennent de diphtongues. Ces noms, d’origine latine et grecque, étaient déjà masculins (ou neutres) dans ces langues. Le " e " final est en fait une trace graphique de la finale latine "-um", qui a disparu, par exemple museum est devenu musée. C'est ce qui a donné les formes définitives en français.

▷ 📖 LIRE | "La grammaire française pour les nuls" de Marie-Dominique Porée, First Editions.

Comment s’appelle celui qui a fait le premier disque ?(Clément)

Réponse de Justine TOMMEY, Juge au Guinness World Records.

Comme tu es un peu jeune, je ne savais pas ce que tu voulais dire par premier disque. Du coup, j'ai recherché pour toi le premier Compact Disc , CD, ou Disque Compact en français. Le premier Compact Disc a été produit le 17 août 1982.

Le Compact Disc est une invention du néerlandais Philips et du japonais Sony. Le premier CD est un enregistrement de 1979 du pianiste Chilien Claudio Arrau qui jouait les valses de Chopin. Comme c'était un évènement majeur à l'époque, il a été invité à l'usine Philips de Langenhagen près de Hanovre en Allemagne, pour appuyer sur le bouton d'enregistrement du Compact Disc.

La commercialisation est arrivée très rapidement après. Le premier album produit et publié au format CD est une réédition de l'album de Billy Joel : "52nd Street" qui est arrivé sur le marché en même temps que le lecteur CD Sony CDP 101, le 1er octobre 1982 au Japon.

Quel arbre vit le plus longtemps ? (Gabriel) Reste-t-il des arbres qui datent de la préhistoire, quel âge ont-ils et où se trouvent-ils ? (Olivia)

Réponse de Ernst ZÜRCHER, Ingénieur forestier Suisse, docteur en sciences naturelles, professeur et chercheur en sciences du bois à la Haute Ecole spécialisée bernoise, à l’Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) et de Zurich (ETHZ).

On a une mesure très précise avec un arbre dans les Montagnes Rocheuses en Californie à 3 000 mètres, ce sont des arbres qui sont à la limite du possible pour la vie. Ces arbres ont une croissance extrêmement lente et ils ont maintenu leurs troncs intacts, le bois ne s'est pas du tout décomposé à l'intérieur. Ainsi, on peut faire des carottes de sondage et mesurer le nombre de cernes annuels.

On a repris du matériel qui avait été prélevé il y a dix ans et on l'a réanalysé. Les chercheurs ont fait sauté le record précédent qui était de 4 845 ans et le nouveau record de cet arbre est de 5 062 ans ! C'est un message assez impressionnant parce qu'on a affaire ici à des arbres qui ont des conditions de vie extrêmement difficiles.

C'est un message extrêmement enrichissant pour l'homme aussi. C'est une forme d'éloge de la lenteur. Ne soyons pas trop stressé, ne soyons pas trop pressé, faisons les choses lentement, on les fera beaucoup plus longtemps...

Cela représente quoi par rapport à la préhistoire ? Ces arbres qui ont cinq mille ans ont touché du bout de leurs racines, de leurs premières pousses, la fin de la préhistoire. C'était en Californie, aux Etats-Unis, alors que l'écriture s'est développée en Mésopotamie, de l'autre côté du monde. Ils ont encore vécu très, très longtemps en période préhistorique américaine, c'est impressionnant. Les pyramides d'Égypte, par exemple, sont estimées à 2500 ans avant Jésus-Christ. Donc, ces arbres, 3000 ans avant notre ère, avaient déjà pas mal de siècles derrière eux.

On a un autre candidat au maximum d'âge, c'est l'IF. L'If a un problème, c'est l'intérieur du tronc avec le temps pourri. On ne peut pas faire de carottes de sondage pour compter le nombre de cernes. Des estimations pour des ifs européens, qui ont été mis sous protection humaine parce que c'était des arbres sacrés, ont un diamètre énorme, des mastodontes pas très hauts, qui se trouvent en Angleterre, en Écosse, en Irlande, et aussi en Normandie. On suppose que le grand connaisseur des ifs pourrait avoir aussi 5000 ans.

▷ 📖 LIRE | "Les arbres entre visible et invisible" de Ernst Zürcher, éditions Actes Sud