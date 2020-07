Ezy sur Eure est la "capitale" du peigne. Il était donc logique d'y installer le Musée consacré à cet objet millénaire

Peignes visibles au musée © Musée du peigne

Le musée est installé dans une ancienne manufacture qui connut des temps prospères, notamment au XIXè siècle.

Au moyen de reconstitution, le musée décrypte et transmets les techniques ancestrales et témoigne de l'élégance et du raffinement de l'époque. Vous découvrirez de véritables objets d'art.

Des peignes ciselés, enrichis de brillants, de corail. Peigne en écaille, ou en or. Le peigne est un luxe pour les femmes de l'époque.

Une corne, matière première dans la fabrication de peignes © Radio France / Stéphane Cosme

Visite guidée avec André Martina Lurin, président du musée

