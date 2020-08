Tout au long de l’été sur France Inter vous allez découvrir ou redécouvrir les femmes qui ont marqué l’histoire du sport. Des femmes engagées, rebelles, subversives et parfois scandaleuses. Aujourd’hui, il s’agit de la plus grande championne du MMA : Ronda Rousey.

Avant de devenir à 33 ans l’une des stars du catch aux Etats-Unis, Ronda Rousey a été médaillée de bronze de Judo en 2008 aux jeux olympiques de Pékin. Sur les traces de sa mère, première américaine championne du monde de judo en 1984. Un destin hors normes pour un enfant quasiment mort-né, le cordon ombilical autour du cou, qui apprend à lire très tard à l’âge de 5 ou 6 ans. Ronda Rousey perd très tôt son père. Ce dernier, qui souffre d’une maladie rare aggravée après un accident de luge, se donne la mort quand Ronda a 8 ans. Ce père qui croyait tant en elle. Il lui avait annoncé un destin de championne olympique.

On allait souvent près de l’étang pour faire des ricochets. Et un jour… il y est allé et s’est suicidé en reliant un tuyau au pot d’échappement.