Tout au long de l’été sur France Inter vous allez découvrir - ou redécouvrir - les femmes qui ont marqué l’histoire du sport. Des femmes engagées, rebelles, subversives et parfois scandaleuses. Aujourd’hui, il s’agit de l’homologue de Pierre de Coubertin au sport féminin : Alice Milliat.

Portrait d'Alice Milliat, sportive française (en 1913) © Tous droits réservées

Les noms de Marie-José Perec, Laure Manaudou, Estelle Mossely ou encore Laura Flessel vous évoquent tout de suite de grandes athlètes, de championnes olympiques. Elles ne seraient pas parvenues à entrer dans l’histoire du sport sans ces pionnières, sans ces femmes bravant les interdits pour courir, nager, sauter, jouer au même titre que les hommes. Mais qui a déjà entendu parler de Suzanne Liébard, Lucienne Laudré, Violette Morris ou encore Marguerite Broquedis ? De Margarett Abbott et de Charlotte Cooper ? D’Alice Milliat ?

Si les hommes doivent au Baron Pierre de Coubertin d’avoir lancé les Jeux Olympiques modernes, les femmes doivent à Alice Milliat son engagement en faveur du sport féminin. En France avec le premier championnat de football féminin. Avec la création de la Fédération des sociétés féminines sportives de France en 1917. Et au niveau international avec le premier meeting d’athlétisme féminin à Monté Carlo en 1921 et un an plus tard avec les Jeux Olympiques féminins au stade Pershing de Paris.

Présidente de la FSFSF, Alice Milliat demande au Comité international olympique d’inscrire des épreuves féminines d’athlétisme aux Jeux de 1920, à Anvers. Fin de non-recevoir.

Alice Milliat meurt dans l’anonymat en 1957 à Paris. Mais en 2021, un monument sera inauguré dans le hall d’entrée du CNOSF (Comité national olympique et sportif français) pour honorer sa mémoire. Il sera installé à quelques mètres de la statue du baron de Coubertin.