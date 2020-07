Suzanne Lenglen est l'une des femmes que France Inter vous propose de découvrir, redécouvrir et même d'entendre tout au long de l'été. Ces sportives qui ont fait changer la place des femmes dans les sociétés grâce à leurs dons, parfois leur génie, leur engagement ou leur courage.

Suzanne Lenglen, première femme star du tennis © Getty / CORBIS

Suzanne Lenglen, c’est 241 titres dont 34 tournois du Grand Chelem, 12 en simple et un pourcentage exceptionnel de 98% de matchs gagnés. Sa popularité est énorme en France, aux États-Unis et au royaume du tennis. Les Anglais l’adorent et les reporters de la BBC la suivent comme une star d’Hollywood. Suzanne superstar en Angleterre. Mais aussi avec les célébrités (Stravinsky, Sarah Bernard) et les têtes couronnées comme le roi de Suède ou l’ancien roi du Portugal sur la Côte d’Azur, comme l’écrit le Petit Journal en 1921.

Quand Suzanne Lenglen arrive à Londres, sa présence est annoncée sur les bus de la capitale britannique. En 1921 … le court central de Wimbledon est agrandi à 18 000 places parce que tout le monde veut voir jouer Suzanne Lenglen, qui boit du cognac entre les sets.

Il y a un tennis féminin à propager, à aider, à créer, c’est celui qui intéresse la classe laborieuse de nos gentilles Parisiennes et de toutes ces enfants à qui on n’ouvre guère les portes des clubs chics (Suzanne Lenglen)

Suzanne Lenglen change les codes. Elle ne porte pas de corset mais un profond décolleté. C’est la première à montrer ses jambes et ses bras sur un court. Et la couleur de son bandeau à cheveux donne la tendance de la mode londonienne pour toute l’année à venir.