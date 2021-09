"Françaises, Français, Belges, Belges, Mon président, Mon chien, Monsieur l'avocat le plus bas d'Inter, Mesdames et Messieurs les jurés, public chéri mon amour"... lntroduction mythique de Pierre Desproges, Procureur général du Tribunal des Flagrants Délires...

Claude Villers : L'audience est reprise. Je vous rappelle que Daniel Cohn-Bendit est inculpé d'insultes à daltoniens puisqu'il est passé de Dany le Rouge à Dany Vert, et également d'attentats aux mœurs puisqu'il veut changer la société. Nous avons entendu tous les témoignages. Nous allons maintenant savoir ce que la société, justement, reproche à Daniel Cohn-Bendit. Par la bouche, que dis-je la bouche, l'orifice monstrueux de son représentant, j'ai nommé Monsieur le Procureur général Desproges de la République Française.

Pierre Desproges : "Françaises, Français, Belges, Belges. Monsieur le Président d'opérette.(Cette robe est ridicule). Cher vieux débris lamentable du barreau vermoulu d'obédience ibérique. Pauvre Cohn ! (prononcer "Conne")

Claude Villers : Pardon, qu'est-ce que vous avez dit ?

Desproges : Il s'appelle pas Cohn ? Permettez Daniel que je vous appelle Cohn ?! Pauvre Cohn, Chère Jeannette ! Mesdames et Messieurs les jurés, public chéri, mon amour.

Je n'ai rien contre les rouquins. Encore que je préfère les rouquins bretons qui puent la moule aux rouquins juifs allemands qui puent la bière.

"D'ailleurs, comme disait à peu près Himmler, qu'on puisse être à la fois juif et allemand, ça me dépasse. C'est vrai, il faut savoir choisir son camp. Enfin, mesdames et messieurs, tout ça, c'est du passé, l'antisémitisme n'existe plus. Si, je veux dire que de nos jours, quand même, on peut dire qu'il y a moins d'antisémites en France que de juifs.

D'ailleurs, personnellement, je m'en fous, je suis ni l'un ni l'autre. J'ai mes papiers de chrétien de gauche. Si vous voulez, j'ai mon certificat de baptême, j'ai mon bulletin d'abonnement à Télérama. D'ailleurs, j'en profite pour le souligner aux auditeurs qui sont abonnés à Télé 7 jours : Télérama, c'est vachement bien !

Mais revenons-en, si vous le voulez bien mesdames et messieurs les jurés, au cas douloureux de cet ancien combattant rondouillard qui soupire sur ses souvenirs de guerre en faisant pousser des laitues dans la banlieue de Francfort, à moins que j'ai mal compris le chef d'accusation, ça m'étonnerait. Qui êtes-vous pauvre Cohn ? Qui est Daniel ? Qui est Daniel Cohn-Bendit ? J'ai posé la question à quelqu'un, pas plus tard que la semaine dernière.

Face à la mer, je regardais mourir l'été du haut de la superbe terrasse de la somptueuse villa balnéaire dont l'immense fortune de ma famille me permet de jouir à mes très nombreux moments perdus. Grotesques et désoeuvrés, les congés payés clapotaient misérablement à mes pieds, tristement boudinés dans leurs tristes cache-bonbons trop larges du catalogue des 3 Cuisses. Je songeais tristement, Monsieur le président, que parmi ces mornes quadragénaires prématurément usés par les tracasseries bureaucratiques, drogués de télévision, boursouflés de vinasse et sursaturés de ragout navrant, certains piaffèrent naguère sur les barricades émouvantes d'un printemps de fureur juvénile.

Me tournant alors vers la jeune fille d'un de mes amis, une pure adolescente de 15 ans. De celles dont on se dit : "Ah mon Dieu ! Que la femme est belle au sortir de l'enfance, Seigneur Jésus, t'as vu ses lolos !" Me tournant donc vers cette frêle naïade qui rêvassait près de moi sur un transat, en parcourant la rubrique des ovaires anxieux dans Cosmopolitan, je lui dis à peu près ceci :

- Dis moi ma p'tite Marie, sais-tu qui est Daniel Cohn-Bendit ?

- Danièle Cohn-Bendit, c'est pas la fille du groupe Téléphone ?

Et oui, et oui, mon vieux président et oui, mon pauvre baveux péninsulaire. Et oui, ma pauvre Jeannette. Et oui, mesdames et messieurs les jurés de Carnaval, il faut vous y faire. Pour cette génération : Pétain, Cohn-Bendit ou Yves Montand, c'est le passé.

Au reste et à regarder de plus près : quelle différence y a-t-il vraiment entre Pétain et Yves Montand ? A la réflexion, il y en a une : Pétain, lui, au moins, il ferme sa gueule. Il donne pas son avis sur la Pologne quand on lui demande de chanter Les feuilles mortes. Ah, les feuilles mortes, Monsieur le Président, Prévert...

En ce temps là, la vie était plus belle et l'Algérie plus française qu'aujourd'hui...

Ah ! Et maintenant, tout est changé, tout fout le camp et Daniel Cohn-Bendit, insidieusement, sans qu'il s'en rende bien compte encore, Daniel Cohn-Bendit commence à perdre ses illusions et ses cheveux rouges. Vous connaissez la moumoute "Jean-Edern Hallier" ? Ah, vous devriez essayer la moumoute "Jean-Edern Hallier". Elle s'appelle comme ça, c'est pas lui qui l'a faite, elle s'appelle moumoute "Jean-Edern Hallier" parce qu'elle s'enlève toute seule.

Oui, mesdames et messieurs les jurés. Malgré la raideur et la dureté du cœur d'airain qui frétille sous la robe austère de la justice, je vous demanderais d'avoir quelque indulgence pour cet ancien poilu des tranchées de la rue Saint-Jacques devenu presque impotent.

Regardez-le, mesdames et messieurs les jurés. Qui pourrait en vouloir à ce misérable déchet humain qui croupit sans grâce au banc de l'infamie, tandis que les enfants des disciples de Dany le Rouge se peignent les cheveux en vert pour aller pétarader en bande sur les vélomoteurs imbéciles de leur printemps petit bourgeois.

Cet homme, mesdames et messieurs, est à l'automne de sa vie, à la fin de son voyage, il est bon pour l'euthanasie. Il s'étiole, il se racornit comme la première feuille morte que foulent aux pieds les amants séparés qui se repoussent au bois de Vincennes et qui s'attirent du bois de Boulogne.

De plus, c'est un aliéné mental, comme la plupart des marginaux qui ont préféré la vie communautaire au Lions Club et qui vivent leur mouvement alternatif sans le courant continu. Cet être, mesdames et messieurs les jurés, est à l'évidence à la fois psychotique et névrosé, comme aurait dû le démontrer tout à l'heure notre excellente amie, le docteur Folie. Et, comme elle ne l'a pas fait, car en vérité, je vous le dis, Monsieur le Président, elles sont toutes folles de ce voyou apatride dans le regard pétillant duquel elle croit lire une étrange beauté intérieure alors qu'il s'y cache en réalité, cet éclair glauque de luxure concupiscente propre aux émigrés sataniques qui viennent jusque dans nos bras pour culbuter nos filles et nos compagnes.

Oui, ma petite follette, oui, cet homme qui mange le sein des Françaises est à la fois psychotique et névrosé. À l'intention des imbéciles et des électeurs de gauche qui nous écoutent par millions, je rappelle la différence fondamentale qui existe entre un psychotique et un névrosé :

Le psychotique pense que deux et deux font cinq et il en est absolument ravi. Alors que le névrosé, lui, sait que 2 et 2 font 4, et il en est désespéré.

Ce n'est pas de moi, une définition qui vaut ce qu'elle vaut. Je ne sais plus si elle est de Sigmund Freud ou de Maître Capello. En tout cas, c'est pas un con.

Pyromane en 68, paranoïaque depuis l'enfance, Daniel Cohn-Bendit semble avoir définitivement sombré aujourd'hui dans la plurigamie polyphilanthropique plurigame, à ne pas confondre avec la bigamie schizophrénique dont souffre maître Rego.

Comme son nom l'indique, mesdames et messieurs les jurés, la bigamie... Le bigame schizophrénique joue du piano à deux mains avec un entonnoir sur la tête.

Le 25 mai 68, sur arrêté ministériel du regretté Christian Fouchet, je dis regretté parce qu'il est mort sans m'avoir rendu mon peigne... Daniel Cohn-Bendit était refoulé à Forbach alors qu'il tentait de rentrer en France pour faire encore l'andouille avec des boutonneuses, sur des bouts de bois et des pavés.

Je propose mesdames et messieurs les jurés, pour finir, que nous le condamnions aujourd'hui à la même peine. Allez-vous en Cohn-Bendit, allez méditer sur vos crimes en Basse-Moselle et restez-y, car après tout, mesdames et messieurs les jurés, je vous le demande en votre âme et conscience :