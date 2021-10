"Yannick Noah : Le champion de tennis franco-camerounais est devenu un chanteur afro-jamaïcain à dreadlocks. Tout fout le camp" (Pierre Desproges). Yannick Noah est appelé à la barre du Tribunal des Flagrants Délires le 26 novembre 1982.

Yannick Noah après sa victoire contre Mats Wilander - Finale de l'Open de France de Roland Garros, le 5 juin 1983 © AFP

Françaises, Français, Belges, Belges, Tennismaniennes, tennismaniens,

Mon Président, mon gros chien, mon gentil chien,

mon saint Michel, mon saint Bernard,

Monsieur l'avocat le plus bas d'Inter,

Mesdames et Messieurs les jurés,

Public chéri, mon amour.

Bonjour ma colère, salut ma hargne,

et mon courroux... coucou.

La suite, à écouter...