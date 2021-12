"Alan Stivell : Ce chanteur celte a largement contribué au succès des albums de Bécassine en Afrique orientale et notamment au Cap-Vert dont les singes locaux - les bardes - ont ensuite répandu le sida dans le monde" (Pierre Desproges). Alan Stivell est appelée à la barre le 13 octobre 1982.

Alan Stivell © AFP / Fethi Belaid

Françaises, Français,

Belges, Belges,

Vaniticases, Vaniticais,

Mon Massif central,

Monsieur l'avocat le plus bas d'Inter,

Monsieur Super-Biniou,

Mesdames et messieurs les jurés,

Public chéri, mon amour.

Bonjour ma colère, salut ma hargne,

et mon courroux... coucou.

