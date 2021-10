"William Sheller : Ce qu'il chante est si délicat, si intelligent, si soyeux qu'on ne l'entend pas quand le voisin d'à côté, ce gros con, écoute le brame de Johnny sur Radio Nostalgie." (Pierre Desproges). William Sheller est appelée à la barre du Tribunal des Flagrants Délires le 17 décembre 1982.

William Sheller pour l'émission "Les rendez-vous du dimanche" © AFP / Robert Picard / Ina

"Françaises, Français, Belges, Belges,

Mon président mon chien,

Monsieur l'avocat le plus bas d'Inter,

Mon petit William chéri,

Mesdames et messieurs les jurés,

Public chéri, mon amour.

Bonjour ma colère, salut ma hargne,

et mon courroux... coucou."

