"Régine Deforges : Romancière spécialisée dans la littérature érotique, elle a eu l'idée d'écrire "La Bicyclette bleue" en faisant une promenade en tandem avec Margaret Mitchell, l'auteur d'"Autant en emporte le vent" (Pierre Desproges). Régine Deforges est appelée à la barre le 1er février 1983.

Françaises, Français,

Belges, Belges,

Cher président mon chien,

Monsieur l'avocat le plus bas d'Inter,

Mesdames et messieurs les jurés,

Public chéri, mon amour.

Bonjour ma colère, salut ma hargne,

et mon courroux... coucou.

