"Inès de la Fressange : Mannequin, dessinatrice de mode, décoratrice, elle a si peu changé en vingt ans qu'on se demande si elle n'est pas en tissu" (Pierre Desproges). Inès de la Fressange est appelée à la barre du Tribunal des Flagrants Délires le 18 janvier 1983.

Inés de la Fressange, la top model française de Chanel, pose avec deux ex-"Marianne", l'actrice Brigitte Bardot (D) et la chanteuse Mireille Mathieu (G). © AFP / Pierre Guillaud

Françaises, Français,

Belges, Belges,

Rouquines, rouquins, coquines, coquins,

Mesquines, mesquins,

Vilebrequines, vilebrequins, mannequines, mannequins,

Mon Massif central,

Monsieur l'avocat le plus bas d'Inter,

Mesdames et messieurs les jurés,

Public chéri, mon amour.

Bonjour ma colère, salut ma hargne,

et mon courroux... coucou.

