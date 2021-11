"Jean-François Khan: Ce polémiste homologué est, comme Victor Hugo, son modèle, d'un égoïsme forcené maquillé en admirable altruisme. Il considère les publications qu'il dirige comme des journaux intimes et supporte mal d'y voir figurer d'autres articles que les siens" (Pierre Desproges).

Jean-François Kahn, journaliste © AFP / Pierre Verdy

Jean-François Kahn est appelé à la barre du Tribunal des Flagrants Délires le 10 décembre 1982.

Françaises, Français,

Belges, Belges,

Canards, canettes, canetons, canes,

Mont Saint-Michel,

Monsieur l'avocat le plus bas d'Inter,

Mesdames et messieurs les jurés,

Public chéri, mon amour.

Bonjour ma colère, salut ma hargne,

et mon courroux... coucou.

La suite à écouter...