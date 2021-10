"Siné : Ce dessinateur haineux, raciste et borné a foutu des boutons de rage à plusieurs générations de bien-pensants. Qu'il en soit ici remercié et qu'il crève" (Pierre Desproges). Siné est appelé à la barre du Tribunal des Flagrants Délires le 13 décembre 1982.

Le dessinateur Siné à son bureau © AFP / Jean-Claude Pierdet - INA

"Françaises, Français,

Belges, Belges,

Bougnoules, bougnoules,

Fascistes de droite, fascistes de gauche,

Mon Président mon chien,

Monsieur l'avocat le plus bas d'Inter,

Mesdames et messieurs les jurés,

Public chéri, mon amour.

Bonjour ma colère, salut ma hargne,

et mon courroux... coucou."