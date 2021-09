Josiane Balasko est appelée à la barre le 26 octobre 1982, elle est inculpée d'association de malfaiteurs, de trafic d'armes, de sabotage et de tromperie sur la marchandise. Ses témoins appelés à la barre : l'auteur-compositeur-interprète David McNeil et le réalisateur Jean-Marie Poiré.

Josiane Balasko © Getty / Jean-Jacques Lapeyronnie / Gamma-Rapho

Au Tribunal Des Flagrants Délires, l'émission satirique sous forme de procès, présenté par le président du tribunal Claude Villers... le Ministère Public, c’était "le Procureur de la République Desproges Française", et l’Avocat commis d’office Luis Rego, l'avocat "le plus bas d'Inter".

Claude Villers : "Je vous rappelle que Josiane Balasko est inculpée de trafic d'armes et de sabotages car elle a changé les canons de la beauté, d'association de malfaiteurs puisque l'équipe du Splendid terrorise le monde du spectacle depuis plusieurs années, et de tromperie sur la marchandise. En effet, elle fait du café-théâtre alors qu'elle sait fort bien que l'on n'y sert pas de café, ni de théâtre non plus".

Pierre Desproges : Françaises, Français, Belges, Belges, Monsieur le Massif central, Monsieur l'avocat le plus bas d'Inter, mesdames et messieurs les jurés pourris d'office, public chéri, mon amour.

Ecce Fémina : Voici la Femme !

À ne pas confondre avec Ecce homo : voici ma tante. Qui es-tu femme ma sœur ? La femme remonte à la plus haute antiquité, disait d'Alexandre Vialatte. Et je le répète une fois de plus à l'intention des étudiants en lettres qui nous écoutent par milliers et qui commencent à savoir lire dès l'âge du permis de conduire, on peut très bien vivre sans la moindre espèce de culture.

Moi même, je n'ai pas mon permis de conduire et bien ça ne m'a jamais empêché de prendre l'autobus. D'ailleurs, si vous n'êtes pas capables, jeunes gens, de vous priver d'un seul épisode de "Dallas" pour lire un chapitre des chroniques de Vialatte, dites-vous bien que ça ne vous empêchera pas de mourir d'un cancer un jour ou l'autre.

Et puis quoi, qu'importe la culture ? Quand il a écrit "Hamlet", Molière avait-il lu Rostand ? Non

Voici la femme ! La femme est beaucoup plus que ce mammifère inférieur qu'on nous décrit dans les loges phallocratiques. La femme est l'égale du cheval. Et de même qu'il ne peut pas vivre sans cheval, l'homme ne peut pas vivre sans femme. Comme la femme, le cheval permet à l'homme de s'accrocher derrière pour labourer jusqu'au fond du sillon.

Observons une femme. Si nous la coupons dans le sens de la longueur, que voyons-nous? Nous voyons que la femme se compose de 70% d'eau et de 30% de viandes rouge diverses qui sont le siège de l'amour.

La femme a-t-elle une âme ? Il est encore trop tôt pour répondre à cette question avec certitude. Tout ce qu'on peut dire avec une marge d'erreur infime, c'est que la nuit sera fraîche, mais à mon avis, à mon humble avis, c'est sans rapport avec le problème de l'existence de l'âme chez la femme.

Oui, de même qu'il ne peut pas vivre sans oxygène, l'homme ne peut pas vivre sans femme.

L'oxygène permet à l'homme de respirer un coup. La femme permet à l'homme de tirer un trait sur son adolescence pour fonder enfin une famille d'où naîtront bientôt les merveilleux enfants du monde qui grandiront dans la joie avant de périr sous les bombes thermonucléaires dans une dizaine d'années au plus tard.

D'autre part, si l'on examine la femme d'un point de vue purement ludique, que constatons- nous ?

Nous constatons que la femme est souvent pour l'homme un agréable compagnon de jeu. On cite notamment le cas reconnu médicalement de nombreux hommes qui ne peuvent connaître de plaisir sexuel qu'avec des femmes. Comme ce gardien de phare paimpolais, Yvon Le Poignet, qui ne pouvait pas rester plus de six mois d'affilée à son poste.

Malgré la conscience professionnelle avec laquelle il astiquait son phare entre deux naufrages, il lui fallait absolument revenir périodiquement à terre pour se livrer sur la personne de son épouse à des gesticulations spasmodiques dont la seule évocation soulève le cœur d'airain qui bat sous la robe austère de la justice.

Donc, Josiane Balasko est coupable !

La peine de mort étant toujours supprimée cette semaine, je suggère une peine d'incarcération pendant 8 jours dans l'ascenseur de la tour Montparnasse, avec diffusion alternative ininterrompue de l'Adagio d'Albinoni et des Feuilles mortes par Yves Montand.