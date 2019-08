Claire Voisin est titulaire de la chaire de mathématique “géométrie algébrique” au Collège de France et membre de l’Académie des Sciences. Elle a reçu entre autres le Prix Shaw de mathématiques en 2017 et la médaille d’or du CNRS 2016. Son champ de recherche est la géométrie algébrique.

La mathématicienne, Claire Voisin, récompensée par le prix 2019 l'Oréal-UNESCO pour les Femmes et la Science. © Getty / Bertrand Rindoff Petroff pour la Fondation L'Oréal

Claire Voisin, mathématicienne et et Lauren Bastide, journaliste dans le studio de France Inter. © Getty / Perrine Malinge

Première femme mathématicienne à occuper une chaire au Collège de France, le champ de recherche de Claire Voisin est donc la géométrie algébrique, cet art de raconter les formes en équation. On n’est pas dans les mathématiques appliquées, on ne construit pas de fusée ou de stratégie boursières. On plonge dans l’univers des mathématiques pures, dans un monde de pur esprit, de théorie et d’intuition, dans lequel Claire Voisin puise une extase esthétique comparable à celle que peuvent procurer la musique et la poésie.

Avec un extrait de la voix d' Alexandre Grothendieck

La programmation musicale :