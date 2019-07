Aude Bernheim est spécialiste en microbiologie et en génétique, et post-doctorante à l’institut Weizmann des Sciences à Tel Aviv.

Aude Bernheim, scientifique auteure avec Flora Vincent de "L'intelligence artificielle, pas sans elles ! : faire de l'IA un levier pour l'égalité" (Belin). © Getty / Yuichiro Chino

La thèse de Aude Bernheim, chercheuse, porte sur ces fameux ciseaux à ADN, les Crispr 9, découvert il y a six ans par la recherche sur les bactéries. Pour effectuer cette étude, il a fallu faire communiquer l’information et la biologie, en effectuant un pont entre les disciplines, une démarche qui lui tient particulièrement à cœur.

Aude Bernheim, biologiste, scientifique et et Lauren Bastide, journaliste dans le Hall de la Maison de la Radio. © Radio France / Perrine Malinge

Aude Bernheim est co-autrice, avec sa consœur Flora Vincent, d’un petit livre très important : “L'intelligence artificielle : pas sans elles” paru en mars 2019 aux éditions Belin (collection Egale à égal) dans lequel elles alertent sur les dangers des biais sexistes, mais aussi racistes, et validistes inhérents à cette intelligence informatique mais qui reste, bien sûr, codé par l’humain, et en l’occurrence, par 90% d’hommes.

Elle est aussi la co-fondatrice, toujours avec Flora Vincent, de WAX Science, pour What About Experiencing Science, une association qui s’est donnée pour objectif de rendre les sciences attractives pour tous et surtout pour toutes.

Quelques références complémentaires :

Aude Bernheim présente ses travaux de thèse

Aude Bernheim et Flora Vincent ont étudié au CRI, le Centre de Recherches Interdisciplinaires, qui, en encourageant l'interdisciplinarité, propose une approche rénovée du savoir et de la recherche.

