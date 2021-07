Grâce à une étude de l'Institut Méditerranéen d'Océanologie et de l'Institut National des Sciences et Technologies de la Mer de Tunisie, on connaît désormais l'impact des mégots de cigarette sur les milieux marins.

Quel est l'impact des mégots de cigarette sur l'environnement ? © Getty / Ahmet Alpaltun / EyeEm

Les chercheurs français et tunisiens se sont intéressés aux mégots, très faiblement biodégradables, en Tunisie. C'est chaque année près de 6 milliards de cigarettes qui sont fumées dans le monde et les mégots composés de fibres synthétiques représentent d'importants déchets. Un chiffre alarmant montre que 40% des déchets ramassés sur les plages de Méditerranée sont des mégots. Or les résultats de cette étude montrent qu'ils contribuent à l'acidification de l'eau de mer et favorisent le développement de bactéries.

L'œil bionique est dans les laboratoires…

Selon l'OMS, 2,2 milliards de personnes sont atteintes de déficiences visuelles ou de cécité. Cependant, une étude de l’Université de Hong-Kong pourrait donner de l’espoir à celles-ci. Les chercheurs ont élaboré un prototype d’œil qui a la même structure que l’œil humain. Ce dispositif pourrait donner à des millions de personnes la chance de retrouver une vue correcte !

Les écureuils écoutent les oiseaux

Les écureuils écouteraient les oiseaux afin de détecter la présence d’une menace imminente. En effet, certains oiseaux n’hésitent pas à entonner un sifflement pour prévenir d’autres espèces de l'approche d'un prédateur. Une étude menée dans l'Ohio sur 67 écureuils gris nous en dit plus sur les techniques d'espionnage des écureuils !

Nous avons l'âge de nos artères

Un simple test sanguin pourrait bientôt révéler notre âge véritable. Des chercheurs de l’Université de Stanford ont isolé 1 379 protéines dont les niveaux peuvent varier avec l’âge. Ils ont constaté que d’importants changements se produisaient autour de l’âge de 34 ans, de 60 ans et de 78 ans.