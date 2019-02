De nombreux chercheurs plus ou moins farfelus y travaillent à travers le monde, dont Miroslav Radman, un célèbre biologiste dont les travaux sont en train de révolutionner les études sur le vieillissement.

Un couple regardant le temps passer. © Getty / Hill Street Studios

Le nom de ce chercheur incroyable : Miroslav Radman. Ce scientifique d’origine croate a fait toute sa carrière en France ; il a été directeur de recherches au CNRS et à l’INSERM.

Miroslav Radman est un bel homme sympathique qui a choisi de ne pas prendre de retraite et dirige aujourd’hui l’institut méditerranéen des sciences de la vie en Croatie.

Il signe un livre qui vient de sortir aux éditions Humensciences Le code de l'immortalité. L’immortalité, c’est celle d’une bactérie ; la fameuse bactérie immortelle qui résiste aux radiations les plus puissantes.

Miroslav Radman et son équipe espèrent pouvoir utiliser les propriétés de cette bactérie ; non pas pour que nous devenions immortels, mais pour retarder l’apparition des maladies et vivre plus longtemps. L’idée est de repousser les limites biologiques. C’est incroyable, Miroslav Radman croit pouvoir atteindre le rajeunissement.

Comme il a besoin de sponsors, il travaille avec une grande marque de cosmétiques et mène des recherches sur le vieillissement de la peau. Et bien, il a trouvé une molécule qui rajeunit l’épiderme : une crème devrait même arriver sur le marché dans le courant de l’année. Plus globalement, Miroslav Radman pense être sur la voie de la longévité.