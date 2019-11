D'après Louis Bodin, nous sommes tous météo-sensibles. De nombreux téléspectateurs le connaissent, car il présente la météo sur TF1. Mais Louis Bodin est avant tout météorologue.

"Nous sommes tous météo- sensibles" de Louis Bodin, (Albin Michel).

Comme on le questionne beaucoup sur l’influence de la météo, il en a fait un livre, qui vient de paraître chez Albin Michel : Nous sommes tous météo-sensibles.

On sait bien qu’elle a une influence sur le moral, mais pas seulement ! Sur les amours : car la libido est boostée par la chaleur. Elle a une influence sur nos émotions : ce sont les mêmes neurotransmetteurs qui gèrent notre température interne et nos émotions. Elle a une influence sur notre concentration : des études montrent que la meilleure température pour focaliser son attention c’est 17°C. La météo a une influence sur notre moral, des sociologues ont montré que quand il fait beau, les pourboires sont plus généreux…

Louis Bodin a eu accès à de nombreuses études scientifiques, qui montrent qu’il y a un rapport entre commerce et température : il peut y avoir une hausse des achats de 50% en fonction du climat.

Les températures influencent aussi les votes les jours d’élection. Selon un chercheur du centre d’économie de la Sorbonne, quand il pleut, la droite a plus de chances… Même la Lune peut nous perturber :

Elle a une influence non pas sur la météorologie. [...] En revanche la Lune a une influence sur le vivant - sur les végétaux, sur l'homme. On peut être complètement sensible aux variations de Lune. [...] Encore une fois ça dépend de chacun, mais oui il peut y avoir une sensibilité, parfois très forte, à ces phases de Lune.

Enfin, nous sommes nombreux à posséder, souvent sans le savoir, un petit baromètre : nos os et nos articulations qui se font sentir lorsque le temps change :