Un Français sur quatre vit en zone inondable. Avec le réchauffement climatique, les crues vont se multiplier. Les villes sont les plus vulnérables comme l’a prouvé la crue de 1910 à Paris. Un tel épisode en 2019 serait bien pire à gérer car notre modernité nous fragilise selon la géographe Magali Reghezza-Zitt.

Grande crue de la Seine, Paris, 1910 © Getty / Keystone-France / Contributeur

Aujourd’hui, avec une crue, tout s’arrête : le gaz, l’électricité, les transports publics. En 2019, des scientifiques prennent le sujet très au sérieux. Ils imaginent le pire, afin que les pouvoirs publics et la population puissent faire face. Magali Reghezza-Zitt, géographe au Centre de formation sur l’environnement et la société (CERES) à l’Ecole Normale Supérieure (ENS), en fait partie. C'est l'une des spécialistes en France des risques naturels et des catastrophes. Avec elle, nous revenons sur des événements majeurs, mais aussi sur des solutions pour envisager l’avenir.

