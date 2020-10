Des scientifiques de treize pays se sont penchés sur le sujet, et ils viennent de rendre public le résultat de leurs travaux.

Avec le réchauffement climatique, jusqu’à quel point montera la mer ? © Getty / Japatino

Avec le réchauffement, la mer a déjà commencé à monter

Dans le cadre d’un projet coordonné par la Nasa, et pour la première fois, des glaciologues, des océanographes et des climatologues de treize pays ont uni leurs forces pour réaliser de nouvelles projections. Ils se sont plus particulièrement focalisés sur la fonte des glaces. Des chercheurs français du CNRS et du CEA ont contribué à ces travaux.

Les glaces vont jouer un rôle important ?

Très important ! Si les glaces de pôles venaient à disparaître, les nouvelles projections montrent que le niveau des mers s’élèverait de plusieurs mètres sur 500 ans.

Pourquoi on parle plutôt de la glace des pôles car la quasi-totalité de la glace terrestre est aux pôles ?

Si toute la glace terrestre fond, les mers pourraient monter de plus de 65 mètres. C’est impressionnant. Cette glace a d’ailleurs commencé à fondre.

On a tous en tête ces terribles images de banquise qui se cassent en Antarctique ou d’ours polaires s’accrochant à de gros glaçons au Groenland. L’Antarctique perd plus de 2 000 milliards de tonnes de glace chaque année.

La fonte des glaces de l'Antarctique serait sur le point de devenir le principal responsable de l'élévation du niveau des mers, les chercheurs se sont intéressés dans un premier temps au niveau des mers à l’horizon 2100. L’élévation est inéluctable, mais la mer ne va pas monter partout de la même façon

Est-ce qu’il y a encore beaucoup d’incertitudes ?

Enormément ! Les interactions notamment entre l’océan et la glace en Antarctique sont mal comprises. On ne sait pas comment fondent par le bas les plateformes glaciaires qui s’étendent sur l’océan

Ce qu’il faut retenir ?

Que d’ici 2100 les calottes polaires vont diminuer en taille ; que la mer risque de monter de près d’1 mètre au cours des 80 prochaines années ; qu’il y a encore beaucoup d’incertitudes.

Les scientifiques sont à la recherche de nouveaux modèles qui intégreront plus de données, plus d’ingrédients si vous voulez pour affiner les prévisions.