Pour améliorer les performances de sportifs, il y a, entre autres, les outils de la physique. La science qui peut aider les athlètes à aller plus vite, à être plus précis, et .. à gagner des médailles aux Jeux Olympiques. La preuve, avec le programme Sciences 2024 piloté par Christophe Clanet de l'Ecole Polytechnique.

Caroline Cohen © © École polytechnique – J.Barande

11 laboratoires français, pilotés par l’Ecole Polytechnique, ont décidé de travailler aux côtés de coaches pour que nos champions arrivent aux Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 qui se tiendront à Paris avec un maximum d’atouts. Rien n’est laissé au hasard. Les trajectoires des balles, la surface et la composition des muscles des haltérophiles, ou encore la pression des pneus des fauteuils roulants sont passés au crible. Grace à ces travaux, les sportifs vont probablement avoir de nouveaux équipements, et pratiquer leur entrainement différemment.

Sciences 2024 est un programme qui réunit 50 chercheurs, piloté par Christophe Clanet, directeur de recherche CNRS au laboratoire d’hydrodynamique de l’Ecole Polytechnique. Un seul objectif : préparer les jeux olympiques et paralympiques de Paris, et récolter un maximum de médailles.

Christophe Clanet / © École polytechnique – J.Barande

Les Savanturiers se déclinent en livre !

📖 LIRE - Vous pouvez retrouver les chercheurs de cette série d’été dans l’ouvrage à paraître le 21 août 2019 chez Flammarion : Les promesses de la science, sous la direction de Fabienne Chauvière, avec une préface de Joël de Rosnay. Une co-édition France Inter/Flammarion

Générique de l'émission

"Oracle" par Chapelier fou, extrait de l'album Muance