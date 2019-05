Grâce à un matériau en or, et plus précisément, un feuilletage de nanoparticules d'or et de dioxyde de titane.

Bientôt la fin de la buée sur les pare-brises et les lunettes ? © Getty / Gabija Garnyte / EyeEm

La buée se forme lorsque du verre froid rencontre de l’air chaud et humide. Pour venir à bout de l’air sec. Mais sur des lunettes par exemples, ce n’est pas très pratique. Des chercheurs de l'École polytechnique de Zurich viennent d’annoncer qu’ils ont créé un nouveau matériau qui peut neutraliser la buée avec la lumière du soleil.

Ils ont fait un feuilletage de nanoparticules d’or et de dioxyde de titane sur lequel ils ont posé un matériau qui ressemble à du verre. Les nanoparticules d'or absorbent la lumière, réchauffent le verre et empêchent la formation de la buée. Ce pseudo-verre pourrait très vite être utilisé dans des fenêtres, des miroirs, des pare-brises, des écrans et bien entendu, des lunettes.

D’après des chercheurs américains, le mariage ne serait pas toujours bon pour la santé

Les personnes qui se marient jeunes auraient plus de risques de devenir grosses.

L'étude suggère que les étudiants auraient intérêt à attendre pour se marier. 14.000 adolescents américains ont été suivis pendant plus d’une décennie, tous les ans, jusqu’à leur 28 ans. Les résultats montrent que ceux qui se sont mariés avant la fin de leurs études ont deux fois plus de risques d’être obèses que ceux qui se sont mariés après leur diplôme

Il semble qu'une fois mariés, les couples font moins d'exercice et mangent plus. A contrario, les personnes diplômées sauraient mieux gérer leur temps pour pratiquer une activité sportive et ont aussi en général un revenu supérieur qui leur permet de mieux se nourrir.

Un nouvel outil à disposition pour les archéologues : l’urine !

Il y a 10.000 ans, dans un petit village de Turquie, des villageois ont commencé à élever des moutons et des chèvres. Les archéologues qui travaillent sur le site ont eu l’idée d’analyser les sels laissés par l'urine animale et humaine, sur 14 mètres d’épaisseur dans le sol

Les chercheurs ont constaté que la concentration des sels augmentait fortement au fil des siècles et ont déduit une augmentation de la présence animale au mètre carré. Une chronologie détaillée de la transition de la chasse à l'élevage a ainsi pu être établie.

D’autres sites pourront être étudiés grâce à l’urine, pour retracer l'histoire des premiers villages humains.

Selon un des archéologues, "ce qu'il faut, c'est une bonne conservation des matériaux sur lesquels ces gens ont uriné", trouver les urinoirs du néolithique en quelque sorte.

Tout le monde a peur du grand requin blanc, mais lui aussi a peur.

Une étude sur le sujet vient d’être publiée dans Nature par une équipe de l’Université de Stanford.

Il aura fallu 27 années de travail avant que les scientifiques ne découvrent que les requins se sauvent lorsque les orques approchent. Il faut dire que le squale ne fait pas le poids : il pèse environ 2500 kg, contre 6000 kg pour son adversaire, un orque mesure 10 mètres, et un requin blanc 6 mètres.