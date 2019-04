De jeunes paléontologues ont eu envie de les présenter sous un jour nouveau ; ils se demandent carrément si nos ancêtres n’avaient pas tout inventé

Reconstitution d'un homme de Néandertal dans le hall d'entrée du musée de Néandertal. © Getty / Markus Matzel / ullstein bild

Quatre universitaires, à la fois scientifiques et youtubeurs ont formé le groupe teamPaléo, et ils viennent de sortir un livre chez Flammarion : Retour vers le Paléo. Leur idée est un peu dingue : les femmes et les hommes de la préhistoire étaient beaucoup plus proches de nous qu’on ne le croit. Ce qui est très tendance aujourd’hui, les bijoux bling bling, les sex toys ou les maisons basse consommation l’était déjà il y a plus de 10 000 ans.

Pierre Kerner, enseignant chercheur à Paris Diderot, s’est spécialisé en génétique évolutive du développement. Pour lui, nos ancêtres avaient déjà presque tout inventé. Pierre Kerner et ses amis pensent même qu’il y avait des images animées il y a plus de 4 000 ans : un drôle de gobelet a été retrouvé en Iran. Il est orné de 5 panneaux représentant un bouquetin avec à chaque fois une posture différente et quand on fait rouler dans sa main le gobelet, le bouquetin bondit.

Aujourd’hui on fait des maisons très isolées, construire durable est à la mode, mais les bioconstructions ne datent pas d’hier.

Et concernant la musique lors de la préhistoire, des sifflets et des flûtes ont été découverts. On imagine aussi qu’il y avait beaucoup de percussions.