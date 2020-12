Un mystérieux cylindre en acier a été découvert cet automne par deux surfeurs dans le nord de l’Irlande. Ils ont d’abord pensé à une pièce en acier issue d’un bateau, et même à des cendres d’un défunt, avant d’apercevoir des inscriptions en russe.

Une capsule temporelle déposée dans les glaces de l’Arctique il y a deux ans a refait surface © Getty / Photo d'illustration

Le cylindre en acier s’est révélé être capsule temporelle, visant a communiquer des informations aux futures générations. Des russes l’ont fabriquée et elle a été déposée par un brise-glace nucléaires dans le pôle Nord. Dans la capsule, des objets, et une lettre :

Devant nous, s’étend à perte de vue une étendue glacée. Lorsque la capsule sera retrouvée, cela voudra probablement dire qu’il n’y a plus de glace dans cette partie de l’Arctique“

Les mots des explorateurs sont devenus réalité bien plus rapidement que ce qui était prévu. la capsule temporelle devait ressortir d’ici trente à cinquante ans !

Cette capsule a été déposée dans les glaces de l’Arctique et s’est retrouvée à plusieurs milliers de kilomètres en raison de la fonte des glaces, à cause du réchauffement climatique

Sortis de la glace aussi, des objets du Néolithique

Des archéologues des universités de Cambridge, d’Oslo et de Bergen fouillent à 300 km au nord de la capitale norvégienne un glacier qui a reculé de plus de 70% au cours des deux dernières décennies.

Ils ont retrouvé des objets qui remontent à environ 6000 ans :des os et des bois de renne, ainsi que des bâtons utilisés pour rassembler les animaux, de manière à les chasser plus facilement. Les chercheurs annoncent également la découverte de 68 flèches, et cela permet d’imaginer la vie au nord de l’Europe il y a des milliers d’années

La découverte de ces flèches et d’os de cervidés confirme que les hautes montagnes norvégiennes étaient des lieux de chasse. Les rennes se retiraient dans ces contrées pour éviter les moustiques pendant les mois d’été,

Certaines flèches remontent au temps des Vikings. À cette époque, les humains tuaient les rennes sur la glace, et vendaient ensuite leur fourrure et leurs bois comme marchandises.

Envoyer des microbes sur Mars, l'idée de chercheurs pour nos smartphones

Des scientifiques envisagent de faire travailler des bactéries pour extraire des terres rares sur Mars ou sur la Lune. Les terres rares sont des métaux indispensables au fonctionnement des smartphones et des voitures électriques.

Sur notre planète, extraire les terres rares pour les extraire, utiliser beaucoup de polluants. Aujourd’hui, Environ 20% de la production mondiale de cuivre fait intervenir des microorganismes.

Une équipe de recherche de l’université d’Édimbourg a découvert que ces mineurs microscopiques continuent à agir sur la roche dans l’espace, malgré l’apesanteur. L’article vient d’être publié dans Nature.

Ce programme de recherche a été mené en partenariat avec la Station Spatiale internationale (ISS) et l’Agence Spatiale Européenne.

Trois différentes bactéries ont été testées sur l’ISS . Les scientifiques ont observé leur capacité d’extraction de minerais, L'une d'entre elles s’est révélées avoir le pouvoir du minerai.

On peut donc imaginer que Mars ou la Lune, en plus d’être explorés, vont être exploités

Contrairement aux idées reçues, révéler la fin d’un film à ceux qui ne l’ont pas vu peut se révéler intéressant pour les producteurs de cinéma

Depuis quelques années, les bandes annonces de film sont longues et bourrées de détails et cela n'est sans doute pas un hasard.

Selon une étude qui vient de paraitre, « spoiler » un film attirerait les spectateurs. Sur Internet, il y a même des sites comme spoil.me ou moviepooper qui donnent des éléments sur le dénouement de films.

Spoiler serait un moyen de « lever l'incertitude », Il y a une corrélation nette entre l'intensité du spoiler et les recettes du box-office.

Révéler l'intrigue, surtout pour les films à petit budget, rassurerait les spectateurs

Pour les chercheurs, cette étude a des implications : les films d'art et d'essai qui ont peu de moyens pour faire de la promotion, devraient dévoiler plus largement leur intrigue.