Pour l’académie des sciences, une grave menace pèse sur notre société : le déclin des insectes. © Getty / Hillary Kladke

Les membres de l’académie des sciences s’alarment : les populations de papillons, bourdons, éphémères ou coléoptères s’effondrent.

En France, l'Union internationale pour la conservation de la nature estime qu'une espèce d'éphémères sur cinq est menacée. En Europe, près d'un tiers des espèces de bourdons pourraient disparaitre.

Les insectes disparaissent, mais quelle en est la cause ?

L’urbanisation, les insecticides et les herbicides, le réchauffement climatique, la pollution lumineuse, les tempêtes, la sécheresse, la déforestation. Des champs sont transformés en monocultures et deviennent des déserts biologiques.

Pourtant, les insectes sont fascinants

Pour François Lasserre, entomologiste et vice-président de l’Office pour les insectes et leur environnement, les insectes ont même des supers pouvoirs, et d’autres insectes n’hésitent pas à se sacrifier pour sauver leur colonie.

Voilà ce qui se passe tout près de nous. Les insectes, on les regarde peu car ils sont souvent considérés comme des nuisibles. Toute cette microfaune nous rend pourtant beaucoup de services, même s’ils ne sont pas forcément essentiels. En dehors de nos siestes estivales, notre survie dépend des insectes.

Entre 1% et 2 % des insectes disparaitraient chaque année, mais il n’est pas trop tard pour s’y intéresser avec François Lasserre qui donne une conférence aujourd’hui à 15h30, accessible à tous via internet, à l’occasion de la Journée mondiale des intelligences animales organisée par Yolaine de la Bigne., en partenariat avec la cité de sciences. Quatre conférences sont prévues, vous pourrez échanger avec les intervenants.

