Roland Lehoucq est astrophysicien au CEA, le Commissariat à l’Energie Atomique et aux énergies alternatives.Passionné de fictions, il est l’auteur de nombreux ouvrages comme "D’où viennent les pouvoirs de Superman ?" ou "Faire de la science avec Star Wars".

Mark Hamill dans "Star Wars" de George Lucas (1977) © AFP / Lucasfilm / Twentieth Century Fo / Collection ChristopheL

Selon Roland Lehoucq, les enfants ont les mêmes centres d'intérêt que les adultes et adorent apprendre de nouveaux mots : pas besoin d'adapter son vocabulaire pour leur parler de sciences !

Passionné par la science fiction, le cinéma, les romans, les bandes dessinées, aux travers de ces sujets, il pense que l’on peut aborder les sciences très sérieusement.

Pour les ados fans de Tolkien, on ne peut que conseiller Tolkien et les sciences paru chez Belin, ou L’art et la science dans Alien, aux éditions la Ville Brûle.