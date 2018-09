Qu’est-ce que la chimie verte et est-elle meilleure pour l’environnement ?

Qu’est-ce que la chimie verte et est-elle meilleure pour l’environnement ? © Getty / Geir Pettersen

La chimie est le troisième secteur industriel français.

La semaine dernière nous avons parlé des bioplastiques, et j’ai eu envie d’aller plus loin, avec Stéphane Sarrade, probablement le meilleur avocat de la chimie verte en France. Il est directeur adjoint de l’innovation au CEA.

La chimie verte ce n’est pas faire de la chimie avec des végétaux. C’est faire de la chimie… en se passant du pétrole, mais pas seulement.

Est-ce que cette chimie est moins toxique ?

Qu’il s’agisse de chimie traditionnelle ou de chimie verte, ce sont toujours des réactions que l’on attend… et on est à la recherche de solvants. Les solvants, en chimie verte, sont particuliers. Le chimie verte a pour vocation d’avoir des impacts les plus faibles possibles.

Qu’est-ce qu’elle permet aujourd’hui ?

Déjà pas mal de choses, et les chercheurs comme Stéphane Sarrade ont déjà relevé quelques défis... à écouter dans la chronique.