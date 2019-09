Il y a à Amsterdam 165 canaux, qu’il va être bientôt plus facile de franchir.

Des chercheurs américains et hollandais ont inventé un nouveau système de ponts © Getty / ansonmiao

La ville d’Amsterdam envisage un système de plateformes flottantes électriques pourraient connecter, lorsque cela est nécessaire, les deux rives d'un canal. Ce concept a été développé par le MIT, le Massachussets Institute of Technology.

Ainsi quand un piéton veut traverser, un bateau autonome vient se connecter à une sorte d’arrêt de bus grâce à un guidage laser, et il peut embarquer. Les bateaux sont capables de manœuvrer dans 8 directions différentes et d'éviter les collisions. Tout est orchestré par un algorithme. Cela fait plus de cinq ans que le MIT travaille sur ce système de « Roboat ».

Le numérique pourrait nous aider à passer à côté des gastros

Pour éviter des infections alimentaires et les nanovirus à l’origine des gastro-entérites, on pourrait bientôt disposer d'un petit microscope, adaptable à son smartphone. Une étude vient d’être publiée dans la revue de la société américaine de chimie.

Une équipe de chercheurs de l'université d'Arizona ont mis au point une méthode simple, peu coûteuse qui permet de détecter les norovirus dans l’alimentation. La technique : du papier, des micropuces et un smartphone. Lorsqu'un norovirus est présent dans l'échantillon que l’on a inséré dans le papier, des perles fluorescentes apparaissent. Elles peuvent être photographiées par le smartphone, et L'analyse est effectuée par l'application. Un système qui peut éviter bien des désagréments.

Du lard aurait été utilisé pour la construction du célèbre site de Stonehenge

Certaines pierres de Stonehenge, construit entre 2800 et 1100 avant J.C. au sud du pays de Galles, pèsent pour certaines près de 50 tonnes, et ont été transportées de collines situées 250 km de là.

Une étude de l'université de Newcastle suggère que les bâtisseurs se seraient aidés de graisse de porc pour faire glisser les pierres ; 300 morceaux de poteries retrouvées sur le site montrent de grandes quantités de résidus de suif. Ces poteries, de la taille de seaux, sont trop grandes avoir cuit de la nourriture. D’après les archéologues, ces pots servaient à stocker le lard qui était utilisé comme lubrifiant pour déplacer les pierres et les ériger à la verticale.

Cela fait des siècles que l’on s’interroge sur l’origine et la construction de Stonehenge. Certains y ont même vu l’œuvre d’extraterrestres.

Faire pousser de l’émail dentaire serait enfin possible

L’émail des dents présente une structure complexe, ce qui explique sa dureté. Reproduire cette “armature biologique” est depuis longtemps un défi pour les chercheurs.

Des scientifiques chinois ont réussi à mettre au point un gel réparateur à base de calcium et de phosphate, les deux éléments de base de l’émail. Leurs travaux viennent d’être publiés.

Les chercheurs ont testé ce nouveau gel en l’appliquant sur des dents endommagées et ont réussi à stimuler la croissance d’un nouvel émail très résistant. Les matériaux utilisés sont bon marché, et peuvent être préparés à grande échelle. Dans quelques années, les dentistes vont pouvoir remballer leurs amalgames !