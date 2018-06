Le Savanturier de la semaine s’appelle Michel André : il est bioacousticien.

Des dauphins qui nagent sous l'eau. © Getty / Gang Song / EyeEm

Le travail que mène Michel André est passionnant. Il s’intéresse aux sons sous marins. Michel André est Directeur du laboratoire d’applications Bioacoustique de l’Université Polytechnique de Catalogne.

Michel André est soutenu depuis 16 ans par le programme de mécénat de Rolex, qui aide des chercheurs visionnaires, qui lancent des projets inédits.

En quoi les recherches de Michel André sont originales ?

Michel André considère qu’il y a trop de bruit dans les océans. Il voudrait que les poissons et les mammifères marins puissent vivre en paix, et qu’ils ne soient plus pollués par le bruit occasionné par les activités humaines. Le monde de la mer n’est pas le monde du silence...

Alors, vous l’avez compris, les bateaux sont la source d’une grave pollution sonore, mais on peut agir. Si on coupe le son, la pollution s’arrête !

Michel André veut réduire le bruit pour protéger la vie sous marine.

Ici, un lien pour voir l’antenne acoustique conçue par Michel André. Cette antenne signale en temps réel aux bateaux l’emplacement des cétacés, afin de prévenir les collisions entre les bateaux et les mammifères marins.