Avec la chimie verte, l'humanité détiendrait les clefs d’un monde moins toxique, plus durable et plus accueillant aussi. Pourrait-elle sauver la planète bleue ? Stéphane Sarrade, chercheur au Commissariat à l’Energie Atomique et aux Energies Alternatives dans le domaine de la chimie verte y croit sincèrement !

Des pousses mises dans des tubes à essai © Getty / Geir Pettersen

Depuis les années 1950, nous sommes entourés de produits chimiques, et la chimie est plutôt mal vue. Responsable des décharges toxiques, des catastrophes et de la pollution, elle fait souvent figure d’épouvantail de la recherche scientifique. Pourtant, la chimie peut présenter une autre face : elle est indispensable à notre compréhension du monde et de l’Univers. Elle est au cœur de la production de nourriture, de médicaments, de carburant, et d’innombrables produits.

Stéphane Sarrade est chercheur au Commissariat à l’Energie Atomique et aux Energies Alternatives dans le domaine de la chimie verte. Un sujet qu’il défend avec passion et qu’il raconte avec jubilation. Sa tasse de thé ? Le café décaféiné, qui doit beaucoup à cette chimie différente....

