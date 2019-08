Depuis 3,8 milliards d’années, le vivant sélectionne les solutions les plus efficaces, les plus économes en énergies et en ressources. Une formidable source d’inspiration pour les chercheurs et les ingénieurs. On en parle avec Kalina Raskin,directrice générale du Centre Européen d’Excellence en Biomimétisme (CEEBIOS).

Une goutte d’eau sur une feuille de lotus © Getty / Julien Fourniol/Baloulumix

Au XVe siècle, Léonard de Vinci affirmait : « Regarde la nature c’est là qu’est ton futur ». Et il avait raison ! En effet, le grand laboratoire de la nature détiendrait la solution à tous nos problèmes. Telle est la philosophie du biomimétisme : copier les stratégies que le vivant a pu mettre au point au fil du temps. Et le vivant est un génial inventeur : il a su créer des solvants, des ciments, des câbles ultra solides, des matériaux aux structures originales.

Kalina Raskin, ingénieur physico-chimiste et Docteur en biologie, est directrice générale du CEEBIOS (Centre Européen d’Excellence en Biomimétisme). Le biomimétisme : un domaine qui nous aide à envisager le monde d’une façon radicalement différente.

Kalina Raskin / Jérôme Prévost

