Fabienne Chauvière s'intéresse à ces livres qui expliquent les sciences aux enfants, avec Philippe Nessmann, et ses deux derniers ouvrages : "Dans tous les sens" paru aux éditions Seuil jeunesse et "Eternité" paru chez La Martinière jeunesse.

Dans les coulisses des livres qui parlent de science à destination des enfants. © Getty / Seksan Mongkhonkhamsao

Philippe Nessmann est ingénieur, diplômé de l’École Arts et métiers. Mais il aime par-dessus tout lire et écrire, et il a poursuivi ses études par une maîtrise d’histoire. Après avoir été journaliste pour Science & Vie junior, il s’est tourné vers les livres de sciences pour la jeunesse.

Il a créé et dirigé la collection d’expériences scientifiques Kézako pour les éditions Mango, puis la collection de romans historiques Découvreurs du Monde, chez Flammarion.

Ses deux derniers livres jeunesse

Dans tous les sens, paru aux éditions Seuil Jeunesse, et qui a reçu en 2020 le prix Carrément Sorcières Non-Fiction, l'un des plus prestigieux décernés en France à des livres jeunesse.

Eternité, paru chez La Martinière Jeunesse

Pour aller plus loin, retrouvez le blog de Philippe Nessmann.