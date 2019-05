L’intelligence, c’est « savoir résister », d’après un grand spécialiste français des apprentissages.

Qu'est-ce que l'intelligence ? © Getty / Jayk7

Olivier Houdé, est professeur de psychologie du développement à l’Université Paris-Descartes, où il a fondé le laboratoire LaPsyDé, un laboratoire du CNRS. Olivier Houdé est à la base instituteur, et il est aujourd’hui une des grandes figures françaises de la psychologie cognitive des apprentissages.

Dans son dernier livre qui vient de paraître aux éditions Odile Jacob « l’intelligence humaine n’est pas un algorithme » Olivier Houdé développe la théorie qu’il défend depuis des années : l’intelligence, c’est apprendre à inhiber des idées, des croyances ou des représentations qui sont parfois fausses.

Avec son équipe, dans son laboratoire LapPsyDé à Paris, et grâce à l’imagerie cérébrale, Olivier Houdé cherche à comprendre comment se construit l’intelligence des enfants.

"Inhiber", qu’est-ce que cela veut dire concrètement ?

Cela voudrait dire habituer son cerveau à faire comme doivent le faire les journalistes ; vérifier ses informations, ne pas faire confiance à ses croyances.

Lorsque l’on voit ou on entend quelque chose, on a des intuitions, mais parfois ces intuitions nous font penser de travers. Olivier Houdé aime donner l’exemple de deux lignes de jetons alignées sur une table. Chaque ligne contient le même nombre de jetons. Mais une ligne est plus longue que l’autre car on a plus espacé les pions. Quand on demande aux enfants, quelle est la ligne qui contient le plus de jetons, ils vont choisir la plus longue, s’ils n’ont pas appris à inhiber, s’ils n’ont pas vérifié.

Que pensent les enseignants des travaux de ce chercheur ?

Les enseignants sont très intéressés car les travaux d’Olivier Houdé permettent de regarder l’enfant différemment avec plus de bienveillance et de considération.

Les travaux qu’il mène sont passionnants, il les partage en mettant en place, avec l’éditeur Nathan, une plateforme destinée aux enseignants.

Le dernier livre d’Olivier Houdé « l’intelligence humaine n’est pas un algorithme » est paru aux éditions Odile Jacob.

A noter aussi la réédition augmentée de l’ouvrage « Apprendre à résister, pour l’école, contre la terreur », aux éditions le Pommier.