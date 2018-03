Les histoires d’amour peuvent vraiment faire mal, et briser les cœurs, au sens propre !

Que se passe-t-il en cas de choc émotionnel ? © Getty / Rafel Rossell Comas / EyeEm

Le syndrome du cœur brisé a même un nom : le syndrome de tako-Tsubo. Il peut survenir après une rupture sentimentale.

Alors que se passe-t-il en cas de choc émotionnel ?

Le ventricule gauche se bloque. Il gonfle comme un ballon, provoque une douleur thoracique, et une sensation d'oppression. Cela ressemble à une crise cardiaque. Dans 30 % des cas, le syndrome du cœur brisé survient après une rupture amoureuse ou un décès.

C’est l’adrénaline qui serait en cause. L’adrénaline accélère le cœur et peut aller jusqu’à le paralyser. On peut même mourir du syndrome du cœur brisé.

Se faire spoiler ne serait pas si grave.

"Se faire spoiler" c’est apprendre sans le vouloir le dénouement d’un livre ou d’un film que l’on n’a pas encore lu ou vu.

Est-ce que l’on apprécie vraiment mieux une histoire quand on n’en connaît pas la fin ?

C’est la question que se sont posée deux chercheurs de l’université de San Diego, et d’après eux, être spoilé ne nuit absolument pas au plaisir que l’on ressent quand on regarde un film ou que l’on lit un livre. Au contraire, car quand on connait la fin, on peut se concentrer sur les détails.

Le chercheur a fait un test : il a créé deux petits groupes de lecture. Le premier lisait des nouvelles jusqu'au bout, le second groupe aussi, mais en connaissait la fin. Les histoires spoilées étaient les mieux notées.

Une raquette qui doit tout ou presque à l’uniforme du postier.

Cette raquette s’appelle Softbat. Elle est fabriquée avec une matière plastique faite avec de vieux vêtements.

Le 27 octobre dernier, a été lancé la première raquette de ping pong éco-conçue, recyclée avec des vieilles chemises de la Poste, de la SNCF ou de la RATP.

Trois industriels français se sont associés pour fabriquer cette raquette. Ils ont travaillé ensemble pendant trois ans pour trouver cet original débouché aux vêtements usagés. Toute la chaîne de fabrication de la raquette est française : La raquette est très solide, elle résiste à l’humidité, et elle est vendue 10 euros.

La Chine mobilise 60 000 soldats contre la pollution.

Ils ont une mission très spéciale : planter des arbres.

La Chine doit faire face on le sait, à de graves pollutions atmosphériques. Pour y remédier un peu, les autorités ont décidé de planter près de 7 millions d’hectares de forêts en 2018. Le but visé : recouvrir 26% de la surface du pays avec de la forêt en moins de deux décennies. 60 000 soldats ont donc été mobilisés pour planter des arbres. Ils ont été envoyés dans les endroits très pollués, notamment près de Pékin.

Malheureusement, ces forêts supplémentaires ne suffiront pas à régler le problème de la pollution, qui est quand même pris très au sérieux. La Chine a annoncé qu’elle avait l’intention d’interdire les voitures à moteur diesel.