On a beaucoup parlé de la mer cette semaine à l’occasion de la journée mondiale des océans mardi dernier. Cette fois-ci, il est question avec Fabienne Chauvière des récifs coralliens.

La France, quatrième pays au monde pour les récifs coralliens

Car le premier rapport sur les coraux français va être rendu public dans quelques jours. La France, est donc le quatrième pays au monde pour les récifs coralliens. Si on les met tous bout à bout, cela donne 5000 kms de récifs.

Ils sont en bonne santé ?

Globalement oui. En tous les cas en meilleure santé que la grande barrière de corail d’Australie.

Fabienne Chauvière a rencontré Pascale Joannot, océanographe, membre de l’Ifrécor, l’initiative française pour les récifs coralliens, et administratrice de la fondation de la mer. C’est une spécialiste des coraux.

Il y a 800 espèces de coraux dans le monde. Ces petits animaux sont tellement extraordinaires qu’ils sont capables de construire des structures que l’on peut voir depuis la Lune.

En étudiant les coraux, les scientifiques peuvent remonter le temps et écrire l’histoire du climat sur plus de 20 000 ans.

On entend souvent dire que les coraux sont menacés

Ils sont victimes de l’urbanisation, les pollutions asphyxient les coraux. Les bateaux, les plongeurs peuvent les casser. Et ils subissent un gros stress à cause du changement climatique.

Pourtant, les coraux nous rendent de grands services. On y trouve de nouvelles molécules, la biodiversité y est riche et favorise la pêche, et puis, ils protègent le littoral.