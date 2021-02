Éric Baratay est un spécialiste de l'histoire des relations hommes-animaux. Professeur à l'université Jean Moulin - Lyon 3 et membre senior de l’Institut universitaire de France (IUF) depuis 2017, il vient de publier l'ouvrage "Cultures félines (XVIIIe-XXIe siècle) aux éditions du Seuil.

Illustration du livre d’Eric Baratay "Cultures félines (XVIIIe-XXIe siècle). Les chats créent leur histoire" (Seuil). © Getty / Manuel Breva Colmeiro

Éric Baratay est spécialiste de l'histoire des relations hommes-animaux, principalement aux époques moderne (XVIe au XVIIIe siècle) et contemporaine (XIXe au XXIe siècle).

Éric Baratay, historien des animaux et membre de l’IUF. / Alexander Roth-Grisard, pour Ballast

Après avoir travaillé sur les représentations et les pratiques humaines, il s'est intéressé à la condition et à la présence sociale des animaux. Il a travaillé sur les vécus, les ressentis, les comportements des bêtes de manière à bâtir une éthologie historique et une histoire éthologique, donc une histoire animale.

Pour son livre sur les animaux durant la Première Guerre mondiale, l'Académie française lui décerne en 2014 le prix Jacques Lacroix, qui récompense un ouvrage sur la vie des animaux. Lors de la crise sur la fraude à la viande de cheval de 2013, il est interrogé sur le retentissement de cette affaire et sur le rapport des Français à l'hippophagie.

Son ouvrage paru en 2017, Biographies animales, se penche sur les destins d'animaux comme ceux de la girafe offerte à Charles X par Méhémet Ali et de Warrior, un cheval engagé dans la Première Guerre mondiale.

Son dernier ouvrage "Cultures félines (XVIIIe-XXIe siècle). Les chats créent leur histoire" utilise des témoignages écrits entre le milieu du XVIIIe siècle et le début du XXI siècle, nourri d’éthologie et de sciences humaines et sociales, ce livre prolonge avec une audace entraînante le sillon original que poursuit Éric Baratay de livre en livre.

Photo des chats d'Éric Baratay, spécialiste de l'histoire des relations hommes-animaux. / Éric Baratay

Pour chacun des chats domestiques dont les sources permettent de reconstituer l’existence, l’auteur porte attention à leurs perceptions du monde, leurs sensations et leurs émotions, leur sensibilité et leur caractère, à leur expressivité corporelle, à leurs interactions avec l’environnement, les autres animaux et les humains.

Se révèle ainsi, à travers des portraits serrés, la construction dynamique de ce que l’on peut appeler des cultures. Nous voici loin du portrait éternel du chat, indépendant, imprévisible, mystérieux, devenu un lieu commun. L’éthologie devient, sous la plume alerte d’Éric Baratay, une ethnologie.

Chat de rue et de ferme, chat de compagnie, chat compagnon ou « chatchien », les chats montrent une grande plasticité de comportement. Ce livre établit qu’ils ont leurs cultures, changeantes, et donc leur histoire.

Le jour où

Ce portrait d'Éric Baratay s'inscrit dans une série de podcasts originaux de 34 minutes produite par France Inter avec l’Institut universitaire de France et baptisé "Le jour où". Vous pouvez l'écouter dans son intégralité en vous abonnant au podcast des Savanturiers.

L’Institut universitaire de France fête cette année ses 30 ans. Il s'agit d'un grand réseau d'enseignants chercheurs, sélectionnés chaque année par un jury international très exigeant. Être membre de l'IUF, c'est avant tout bénéficier de temps libre pour faire de la recherche originale. L'une des missions de l'IUF est aussi la féminisation de l'enseignement supérieur et de la recherche.

L'IUF permet aussi à beaucoup d'enseignants chercheurs d'obtenir des distinctions. Certains d'entre eux le prix Nobel, d'autres, la médaille Fields en mathématiques.

