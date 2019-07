Il fait 58 cm, 6 kg : telles sont les mensurations de Nao, un des « bébés » de Rodolphe Gelin, spécialiste en intelligence artificielle, et chercheur en robotique. Nao est un petit robot humanoïde bipède que vous avez peut-être déjà croisé à l’entrée d’un magasin ou sur un salon.

Rodolphe Gelin marche avec le robot Pepper, salon de la technologie numérique, Rennes, 2017 © AFP / DAMIEN MEYER / AFP

On utilise Nao pour interagir avec des enfants autistes ou des personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer. On peut l’imaginer garde-malade ou partenaire de jeu. Nao, le robot de SoftBank Robotics ne se plaint jamais, et il n’est qu’un timide exemple de ce qui nous attend dans les années à venir.

C'est ce monde que va vous raconter le chercheur Rodolphe Gelin, lecteur passionné d’Isaac Asimov. Rodolphe Gelin est notre meilleur spécialiste français de robots humanoïdes. Faire des robots, c’est amusant dit-il et ça aide les gens. En tous cas, on en attend beaucoup.

