Retour sur la vie de ce génie à l'occasion de la tenue d'une exposition qui lui est consacrée au muséum départemental du Var à Toulon.

Jules Verne était un écrivain de science fiction visionnaire, très documenté et passionné par la science, la nature et l'écologie. Il était aussi un grand admirateur des progrès technologiques.

J’ai rencontré un homme qui fréquente Jules Verne depuis l’âge de 12 ans : Olivier Sauzereau est historien des sciences est chercheur associé au centre François Viète de Nantes. Il est l’un de nos meilleurs connaisseurs français de Jules Verne.

Tout enfant je me suis mis à dévorer Jules Verne et c'est ce qui indiscutablement m'a donné le goût du voyage, le goût de la science également.

Jules Verne a écrit énormément d’ouvrages !

Des pièces de théâtre, des poèmes, des nouvelles et bien sûr ses fameux voyages extraordinaires ! Parmi les plus connus : 20 000 lieues sous les mers évidemment, mais aussi De la terre à la lune, publié en 1865 et Autour de la Lune en 1869.

Aujourd'hui encore quand on lit ces deux romans des voyages lunaires on a envie d'y croire, parce qu'il donne une crédibilité à l'ensemble des éléments techniques qui devraient permettre de réaliser ce voyage. [...] A l'époque [Jules Verne] est un rat de bibliothèque : il va se documenter en lisant tous les textes qu'il va pouvoir trouver [...]. Il a parfois des conseillers scientifiques que parfois il demande à son éditeur de payer !

Et quels étaient ses rapports avec le monde scientifique ?

Vous avez entendu, il se documentait beaucoup. Il était un auteur hors normes, visionnaire, admirateur de la révolution industrielle et des progrès scientifiques mais inquiet quant aux dérives possibles de la science.

On a souvent une image de Jules Verne [comme] d'un prophète de la science et du progrès ; que forcément la société ira mieux avec ces produits techniques.

Pas du tout : toutes les machines extraordinaires chez Jules Verne sont détruites à la fin. Et on est souvent face à des ingénieurs un peu fous ; et Jules Verne nous dit : "Attention à une mauvaise utilisation de la technique et de la science.

Un livre de Jules Verne, ce n’est pas une belle idée de cadeau de Noel çà ? C’est du plaisir et cela peut donner le goût des sciences !

L’exposition Jules Verne : des abysses aux étoiles c’est au Muséum départemental du Var à Toulon jusqu’au 9 février.