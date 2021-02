Des chercheurs américains sont parvenus à relancer le cerveau de deux patients souffrant de lésions cérébrales graves et dans un état de conscience minimale depuis des mois.

Des personnes plongées dans un coma long réveillées par des ultra-sons. © Getty / Kannika Yawichai / EyeEm

On en sait plus sur ces patients ?

L’un est un homme de 56 ans qui avait subi un accident vasculaire cérébral incapable de communiquer, depuis plus de 14 mois. Il peut maintenant laisser tomber ou saisir une balle, ou reconnaitre des proches sur des photos.

L’autre patiente est une femme de 50 ans victime d'un arrêt cardiaque deux ans avant. Dans les jours qui ont suivi le premier traitement, elle a pu reconnaître un crayon, et d'autres objets.

Qu’ont fait les chercheurs ?

Ils ont utilisé des ultrasons de faible intensité avec un petit appareil qu’ils ont placé à côté de la tête du patient Ils l'ont activé 10 fois pendant 30 secondes sur une période de 10 minutes. C’est très encourageant, mais il va falloir attendre encore quelques années avant que ce dispositif soit disponible au public.

Les épinards pourraient nous aider à lutter contre la pollution

Cela fait quatre ans que le Massachusetts Institute of Technology (MIT) travaille sur des épinards « bioniques », connectés, et capables d’envoyer des e-mails ! Au départ, l'idée était d'incorporer des nanotubes de carbone dans les feuilles pour détecter la présence d'explosifs dans le sol.

Les épinards sont désormais « programmés » différemment. Selon le chercheur qui a dirigé la recherche, les plantes peuvent détecter de tous petits changements dans le sol bien avant nous.

Et qu’est-ce qui se passe concrètement en cas de pollution ?

Les nanotubes de carbone présents dans leurs feuilles émettent un signal fluorescent en présence de monoxyde d'azote. Ce signal est détectable par des caméras infrarouges, et il déclenche l'envoi d'un e-mail aux chercheurs. La technique des épinards pourrait être utilisée pour alerter en cas de sécheresse.

Comment parler pour paraitre fiable, ou honnête ?

Des scientifiques du laboratoire Sciences et technologies de la musique et du son et du Laboratoire des systèmes perceptifs ont mené des expériences pour comprendre comment nous décidons, à partir de la voix de notre interlocuteur, si celui-ci est honnête, ou s’il semble raconter des mensonges.

Et à quoi ressemble la parole d’une personne honnête ?

Une diction rapide, une intensité forte au milieu du mot, et une hauteur qui descend en fin de mot. Ce n’est pas très évident, ils ont utilisé des "pseudo-mots", qui n'ont pas de signification.

Cette étude concerne toutes les langues ?

C’est perçu de la même façon en français en anglais, en espagnol. Elle est traitée de façon « automatique » par le cerveau de celui qui écoute. Notre façon de parler véhiculerait donc des informations sur la valeur de vérité.

Ces travaux viennent d’être publiés dans Nature communications.

Notre façon de parler nous trahit. Les mots que nous employons aussi. C’est aujourd’hui la Saint Valentin. Attention aux mots employés par votre amoureux ou votre amoureuse

Car dans les trois mois précédant une rupture amoureuse, le langage des protagonistes change. C’est ce qu’ont découvert trois chercheurs américains qui viennent de publier leur étude.

Ils se sont intéressés à près de 7000 utilisateurs du réseau social américain Reddit parlant de leur rupture. Ils ont passé au crible l’historique de leurs messages avant et après la rupture

Qu’ont-ils découvert ?

Dans un climat de rupture, on utilise plus le « je » ou le « nous », On utilise plus « je » quand on est triste, car on se replie sur soi. Pour une des chercheuses, il semble que même avant que les gens ne sachent qu'une rupture va se produire, cela commence à affecter leur vie.