L’expansion de l’informatique ne fait que commencer. Cette science nouvelle doit nous amener à penser autrement selon Gérard Berry, qui vient tout juste de quitter le Collège de France où il dirigeait depuis 2012 la chaire Algorithmes, machines et langages, première chaire dans le domaine informatique.

Hyperpuissance informatique © Getty / Caiaimage/Rafal Rodzoch

Avec l’extraordinaire puissance de l’informatique, nous sommes dans le futur que nous imaginions il y a quelques années. Nous sommes dans le monde de demain. Les données, associées au calcul, permettent de faire des choses qui sont impossibles avec les moyens traditionnels. Gérard Berry, ancien directeur de recherches INRIA (Institut National de recherche en Informatique et en Automatique) est un pionnier. Le sujet lui colle à la peau depuis près de 50 ans. En 2014, il a reçu la médaille d’or du CNRS, la plus prestigieuse récompense scientifique française. Cet informaticien était, jusqu’en janvier 2019, titulaire d’une chaire au Collège de France, et il est membre de l’Académie des Sciences.

Gérard Berry / ©INRIA

📖 LIRE - L’Hyperpuissance de l’informatique. Algorithmes, données, machines, réseaux (Odile Jacob)

🎧 ÉCOUTER - Sur France Culture : l'émission "Les cours du Collège de France" en juin 2019 :

Les Savanturiers se déclinent en livre !

📖 LIRE - Vous pouvez retrouver les chercheurs de cette série d’été dans l’ouvrage à paraître le 21 août 2019 chez Flammarion : Les promesses de la science, sous la direction de Fabienne Chauvière, avec une préface de Joël de Rosnay. Une co-édition France Inter/Flammarion

