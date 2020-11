Nous sommes confinés et nous sommes nombreux à en profiter pour nous intéresser au contenu de nos assiettes. L’Inrae, l'Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement présentait cette semaine un dossier consacré à l’alimentation.

Assortiment de protéines végétales. © Getty / carlosgaw

Les recherches de l’Inrae sont très focalisées sur la santé. Je me suis plus particulièrement intéressée aux travaux de Stéphane Walrand, directeur de recherche en nutrition humaine à Clermont Ferrand et un spécialiste du muscle. La force de nos muscles passe par notre alimentation. On consomme de moins en moins de viande, et les produits d’origine animale sont très riches en protéines.

Quelles sont les conséquences de ces nouvelles habitudes alimentaires pour nos muscles ?

Les protéines jouent un rôle essentiel car elles permettent aux muscles de récupérer après un entraînement. Les recherches montrent que la masse musculaire des végétaliens n’a rien à envier à celle des carnivores !

Cela fait longtemps que les humains savent, en dehors des produits animaux, où trouver les protéines nécessaires à leur équilibre.

Les jeunes ont-ils plus besoin de protéines que les personnes âgées ?

C’est le contraire. Plus on vieillit plus on perd du muscle, cela commence même à partir de 30 ans. Ce sont les personnes âgées qui ont le plus besoin de ces fameuses protéines. Pour les populations plus âgées, les chercheurs mettent au point de nouveaux aliments, à base de végétaux.

Dans les laboratoires par exemple, des spaghettis et des nouilles sont faites avec des farines légumineuses. C’est bon pour la santé, pour l’environnement et - parait-il - excellent. Les recherches montrent que si les consommateurs s’intéressent à la qualité de leurs repas, ils privilégient avant tout le goût.

Enfin, les repas des végétariens, des végétaliens ou des flexitariens présentent d’autres avantages : is sont riches en fibres, en minéraux et en vitamines.

Sur son site, l’Inrae propose un dossier très complet sur les dernières recherches en matière d’alimentation et de santé.