Fabienne Chauvière est partie à le rencontre de Fleur Daugey, éthologue de formation, et passionnée par la nature qui nous entoure. La plupart de ses sujets sont faits de plumes, de poils et de chlorophylle. Mais s'il y a bien une chose qui enthousiasme énormément Fleur Daugey, c’est la curiosité des enfants.

Image d'illustration pour "Les P’tites Coccinelles," de Fleur Daugey, aux éditions du Ricochet, dès 3 ans. © Getty / Victoria Salahuddin / EyeEm

La science n'est pas réservée aux grandes personnes, mais aussi aux tout-petits. Les ouvrages pour enfants parlant de sciences se vendent comme des petits pains. Fabienne Chauvière a interviewé Fleur Daugey, éthologue de formation, passionnée par la nature. Elle publie dans plusieurs maisons d'édition.

La curiosité des enfants pour la nature et pour les livres est sans bornes et cela me donne énormément d'espoir.

"Les enfants ont envie de savoir comment ça marche, comment les animaux vivent, pourquoi ils vivent comme cela. Ils sont très ouverts à tout cela. A l'âge adulte, il y a souvent une distance qui se crée par rapport à la nature".

Je suis là pour cultiver cet intérêt enfantin pour la nature.

Son dernier livre est un petit album paru aux éditions Ricochet, Les P'tites coccinelles : "A travers ce livre, j'avais envie de leur faire découvrir notamment les larves, les oeufs, comment ces petites bêtes se modifient, se métamorphosent".

Mais comment on parle de la nature aux enfants ? "Eh bien le plus simplement possible, de manière imagée. On a des images dans le livre, mais même le texte doit faire surgir des images dans la tête des enfants."

Les dessins de Chloé du Colombier montrent une nature qui a l’air magique. "Ce n’est pas magique, dit Fleur Daugey, c’est simplement biologique !"

Fleur Daugey s’est aussi attaquée aux volcans. Et cela donne un livre pop-up, en 3 dimensions, pour le moins... explosif. Les plus jeunes peuvent y découvrir comment les volcans se forment, quels sont les différents types d'éruptions, ce qui s'est passé à Pompéi en 79, ou qui est la déesse Pélé...

