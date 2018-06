Il y a eu des non-découvertes : trois ans après l'annonce de la probable existence de chambres cachées dans la tombe de Toutankhamon, on sait, grâce à des analyses radars qu’il n’y a rien…

Masque funéraire de Toutânkhamon exposé le 2 avril 2015 à Munich, © Getty / Hannes Magerstaedt

Et on ne retrouvera donc pas la tombe de Nefertiti.

En revanche, une équipe d'archéologues vient de découvrir la tombe d’un puissant général de Ramsès II.

Et cela m’a donné envie me replonger dans cette époque, c’était il y a 15 siècles, avec le meilleur spécialiste français du sujet, Christian Leblanc. Ce spécialiste du nouvel empire a passé quasiment toute sa vie en Egypte. Il parle et écrit l’arabe couramment.

Christian Leblanc est passionné par le Ramésséum. Cela fait plusieurs décennies que cet égyptologue passionné fouille à Thèbes.

Que sait-on de la vie des femmes il y a 15 siècles ?

Ce qui intéresse Christian Leblanc, c’est justement de reconstituer avec le plus de détails possibles le quotidien des hommes et des femmes qui vivaient sur les bords du Nil il y a 3500 ans. On pourrait presque envier le statut de la femme à cette époque !

Pour aller plus loin, vous pouvez vous plonger avec délices dans le livre de Christian Leblanc consacrées au Reines d’Egypte : « Reines du Nil » et c’est paru aux éditions Bibliothèque des introuvables.