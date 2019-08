Pesticides, plastiques ou encore résidus de médicaments rejetés dans notre environnement affectent le développement cérébral des enfants dans le ventre de leurs mères. Pour Barbara Demeneix, biologiste, spécialiste mondiale des perturbateurs endocriniens, l’intelligence des nouvelles générations est en péril.

De nombreuses études mettent en évidence une augmentation vertigineuse des cas d’autisme et des troubles de l’attention. En cause : les perturbateurs endocriniens partout présents dans notre environnement : jouets, emballages, cosmétiques... et même dans les boites de pizzas !

Lorsque Barbara Demeneix, actuellement professeure au Muséum National d’Histoire Naturelle, commence à s’intéresser au sujet il y a vingt-cinq ans, peu de chercheurs la prennent vraiment au sérieux. Aujourd’hui, tous lui emboîtent le pas. C’est d’ailleurs à cette chercheuse engagée - qui se définit aussi comme une lanceuse d'alerte - et à son collègue Rémy Slama que le Parlement européen a commandé un rapport sur les perturbateurs endocriniens. Il a été rendu public en avril 2019.

À elles seules, les maladies causées par les perturbateurs endocriniens, cancers mis à part, représenteraient 157 milliards d'euros par an dans l'Union Européenne.

Barbara Demeneix est biologiste. Spécialiste en endocrinologie sur l’hormone thyroïdienne et les perturbateurs endocriniens. Professeur au Laboratoire d’Evolution des Régulations Endocriniennes au Muséum d’Histoire Naturelle de Paris (UMR 7221)

